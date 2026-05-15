工党议员西蒙斯辞职让路 曼市市长班纳姆或重返国会挑战施纪贤

英国工党（Labour）国会议员西蒙斯（Josh Simons）周四（14日）宣布，将辞去国会议席，为大曼彻斯特市长班纳姆（Andy Burnham）重返国会铺路，并挑战首相兼工党党魁施纪贤（Keir Starmer）的领导地位。

西蒙斯：英国需要迫切改革

西蒙斯在社交平台X发文表示，英国多年来一直让像其选区般的城镇「受控衰落（managed decline）」，政界空谈多于实际行动，工党亦已失去基层民众信任。他形容，英国目前需要的是「迫切、激进及勇敢的改革」，而改革必须由「更换领导层」开始。

西蒙斯称，「我今日决定以我代表的人民及我热爱的国家为先，因此将辞任Makerfield国会议员职务，让班纳姆能回到属于他的地方，重新进入国会，并在当选后推动国家急需的改变。」班纳姆目前为大曼彻斯特市长，过去曾任工党国会议员及内阁成员，长年被视为工党内具影响力政治人物之一。

施纪贤面对党内压力升温

西蒙斯表示，辞职并非容易决定，并提到数周前其初生儿子曾于医院接受救治。他称自己一度面对抉择：究竟是维持现状，还是站出来行动。他强调，自己从政是希望透过政治改善民众生活，而工党「只剩最后一次机会」去回应民众诉求，包括推动经济增长、加强边境管控、改革政府及政治制度等。他又表示，相信班纳姆是带领这场改革的人选。

较早前，工党卫生大臣施卓廷（Wes Streeting）亦已辞任职务，并公开呼吁举行党魁选举，以撤换施纪贤。

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不过，西蒙斯辞职后，其议席不会直接由班纳姆接任，而需透过补选产生新议员，其他政党亦可派人参选。西蒙斯在2024年大选中，以约5,300票优势击败改革英国党（Reform UK）候选人，赢得Makerfield议席。

不过，近日的选举中，由法拉奇（Nigel Farage）领导的改革英国党支持度持续上升，而工党民望则有所回落，令今次补选预料竞争激烈。

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