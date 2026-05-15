以色列拟告《纽时》诽谤　否认以军涉性暴力对待巴人囚犯

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）周四（14日）表示，将就《纽约时报》（The New York Times）一篇有关以军涉嫌对巴勒斯坦囚犯施以性暴力的报道，研究采取法律行动，并批评报道「诽谤以色列士兵」。

不满报道指以军涉性暴力

路透社报道，该报道由《纽约时报》资深记者克里斯托夫（Nicholas Kristof）撰写，内容指以色列士兵、监狱看守及定居者，曾对巴勒斯坦被扣押人士使用广泛性暴力。内塔尼亚胡发声明称，已指示法律顾问「研究最严厉法律行动」，对《纽约时报》及克里斯托夫提出诽谤诉讼，但内塔尼亚胡未有透露诉讼将于进行。

纽约时报称报道的相关细节经过「广泛事实查证」。路透社

他批评报道「散播有关强奸的血腥诽谤（blood libel）」，并企图将哈马斯（Hamas）武装分子与以军作「虚假对等比较」。内塔尼亚胡表示：「我们将在舆论法庭及真正法庭上对抗这些谎言，真相最终会胜出。」

《纽时》：内容经详细查证

《纽约时报》周三（13日）发声明，为有关报道辩护。报章发言人施塔特兰德（Charlie Stadtlander）表示，克里斯托夫访问的14名男女证词，在可能情况下均已透过其他证人、家属及律师交叉核实，相关细节亦经过「广泛事实查证」。

报道中一名巴勒斯坦男子声称，自己曾遭军犬强奸。以色列方面否认有关指控。克里斯托夫在文章中写道，美国纳税人资金正资助以色列安全体系，因此美国亦对相关性暴力行为「有份参与」。

联合国及多个人权组织表示，自2023年10月7日哈马斯突袭以色列、触发加沙战争以来，已记录到以色列及哈马斯双方均涉及性暴力事件。

内塔尼亚胡去年8月亦曾扬言，就《纽约时报》一篇有关加沙饥荒的报道提出诉讼，但最终未有采取行动。