特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
更新时间：22:10 2026-05-14 HKT
发布时间：21:29 2026-05-14 HKT
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美国企业家马斯克跟随美国总统特朗普访华，还带上了现年6岁的儿子X （全名X Æ A-12）。小X牵着爸爸的手步入北京人民大会堂，在严肃的政治殿堂中成为了焦点。网民大赞孩子穿上中国风背心很可爱。
国务院总理李强会见美国商界巨头时，记者拍摄马斯克父子在人民大会堂现身。马斯克身穿笔挺西装，神情从容，X则穿上中式刺绣背心，背着一个充满童趣的虎头单肩包，随行人员成为今次大国博弈中最具亲和力的成员。
有网民注意到马斯克儿子后，在X平台发贴。马斯克亲自用中文回复说：「我的儿子正在学习普通话。」
还有人指「马斯克儿子的同款中国国风石莲褐斜挎包」，「有着福气连绵的好寓意」，电商平台同款售300多元人民币。
马斯克经常带着X上班及出席公众场合，去年不只一次带儿子到白宫椭圆形办公室，甚至带女友和3个子女一起见印度总理莫迪。马斯克是出名的「多仔公」，已知分别与4名女性生了14名子女，
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