光州刺杀女高中生疑犯身分公开 送检没闪缩凝视记者团10秒

南韩光州日前发生男子陏随机斩杀女高生案，鉴于案情重大，光州首次公开疑犯身份：23岁男子张允基（장윤기，音译）14上午送检，他从光州西部警察署拘留所走出来，没有遮挡走进拍照区被拍。面对记者「心情如何」、「犯案动机」等提问时，他只说了「对不起」。网民留意到他眼神凌厉，也没有闪缩，对他毫无悔意感到生气。



当地警方上周五（案发3天后）召开个人信息公开审议委员会，决定公开疑犯资讯，因其本人不同意，根据法律延迟5天，姓名、年龄及正面侧面照自14日上午7时起，于光州地方警察厅官网公示30天。

相关新闻： 南韩光州狂男街头随机斩人 女高中生遭砍毙一路过男生被劈伤

网民热议张允基（音译）眼神凌厉直视记者。 X截图

仅说「对不起」未表悔意

张男送检时被记者围堵，被问到「心情如何」时简短地说了一句「对不起」。对于「犯罪动机是什么」、「不是计划犯罪吗？」、「为什么要毁灭证据」等尖锐问题，他没有回答，再次说「对不起」之后便上了护送车。

此前在拘留前审问时，他用帽子和口罩遮住了大部分脸部。但送检时他没有低头或回避视线，从警察署正门乘坐护送车时，还一度凝视采访团长达10秒。

光州刺杀女高中生疑犯张允基（장윤기，音译）姓名及长相公开。 光州地方警察厅

报复女同事不果 杀害陌生少女

张男涉嫌于5日凌晨0时11分许，在光州光山区月溪洞一条人迹罕至的步行街，用凶器杀害正在回家的17岁高中2年级女生，并对另一所学校的17岁男生挥舞凶器。

警方调查显示，案发前2天，张男曾跟踪一名越南藉女同事并要求交往。女同事拒绝，因害怕他而急急搬屋，隔天才向警方报案称被跟踪非礼。张男计划找女同事报复，但没找到人，便在光州市中心杀害完全不认识的高中女生。