幼发拉底河水位急降酿生态危机 恐2040年前干涸 《圣经》末日预言再惹热议

流经土耳其、叙利亚及伊拉克的幼发拉底河（Euphrates River）近年水位持续急降，令中东地区水资源危机进一步恶化。专家警告，若情况持续，这条孕育古文明的重要河流甚至可能于2040年前完全干涸。

NASA：6年间流失相当于一个死海水量

《纽约邮报》报道，幼发拉底河全长约1800英里，与底格里斯河（Tigris River）共同流经被称为「肥沃新月地带」（Fertile Crescent）的古文明区域，长久以来被视为人类文明发源地之一。

美国太空总署（NASA）2013年报告指出，底格里斯河与幼发拉底河流域于2003年至2009年间，流失约1.17亿英亩英尺淡水，水量相当于整个死海（Dead Sea）。研究认为，地下水过度开采，加上气候变化引发干旱，是河流水位急降主要原因。

幼发拉底河水量减少，已严重冲击当地居民生活，包括农作失收、水源污染及公共卫生问题。路透社

水荒冲击民生打击农业

幼发拉底河水量减少，已严重冲击当地居民生活，包括农作失收、水源污染及公共卫生问题。数千年来，幼发拉底河支撑中东农业及文明发展，河流恶化现已被视为区内最严重生态危机之一。随着河水退减，部分地区土地沙漠化情况加剧，不少居民被迫迁移，进一步加深区内人道危机。

底格里斯河保护协会（Tigris River Protectors Association）气候活动人士Naseer Baqar表示，伊拉克目前正面对腹泻、水痘、麻疹、伤寒及霍乱等疾病扩散问题。

伊拉克水资源部官员亦警告，若不采取重大措施，幼发拉底河可能在2040年前完全干涸。

《圣经》预言再受关注

河流水位下降亦再度引起部分宗教人士关注《圣经》相关预言。部分基督徒认为，幼发拉底河干涸象征末日征兆，并与《圣经》中的哈米吉多顿（Armageddon）之战及耶稣再临有关。不过，学者普遍认为，目前河流危机主要仍与气候变化及人类活动有关。