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俄货轮「爆炸沉没」疑载核反应炉往北韩　惊动美军核嗅探机

即时国际
更新时间：16:00 2026-05-13 HKT
发布时间：16:00 2026-05-13 HKT

俄罗斯货船「大熊座号」（Ursa Major）2024年12月在西班牙外海神秘沉没，近期因美媒调查再掀关注。报道指出，该船疑似载运两座供潜舰使用的核反应炉，目的地可能是北韩罗先港，却在地中海接连爆炸沉没，不仅牵动俄朝军事合作，更疑似涉及西方势力暗中阻止敏感核技术转移，引发高度关注。

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美媒报道，这艘俄罗斯货船隶属与俄国国防体系有关的国防物流公司（Oboronlogistics），曾参与俄军在叙利亚的军事运输任务。船只2024年12月11日从圣彼得堡出发，表面上宣称目的地是俄国远东城市海参崴（Vladivostok），货物则登记为大型人孔盖、空货柜及大型起重机。

发生爆炸 船员否认遇险

不过，西班牙政府事后向国会说明时透露，俄籍船长阿尼西莫夫（Igor Anisimov）坦承，实际运载的其实是两座类似潜舰使用的「核反应炉组件」，但他无法确认是否装有核燃料。西班牙调查人员进一步怀疑，这批设备真正目的地可能是北韩，并推测船上的大型起重机是为了协助卸载敏感货物。

报道指出，北韩最高领导人金正恩2024年10月派兵协助俄军投入库尔斯克州战事后，俄朝军事合作迅速升温。北韩更在2025年底公开首艘核动力潜舰照片，今外界怀疑俄方可能以核技术作为回报。

事件最离奇之处，在于船只沉没过程。调查显示，大熊座号2024年12月22日行经西班牙外海时突然减速，但船员当时否认遇险。约24小时后，船身右舷靠近机舱位置接连发生3次爆炸，造成2名机械师死亡失踪，整艘船随即失去动力。

俄军赶到清场 要求交人

西班牙救援船抵达后，俄军两栖舰伊凡格伦号（Ivan Gren）却要求其他船只远离现场，甚至要求立即交还获救俄籍船员。到了当晚9时50分，现场出现红色信号弹后，侦测到4次爆炸震波，数小时后货船正式沉没。

美媒引述西班牙调查内容指出，船体曾出现约50厘米见方破洞，调查人员怀疑可能遭超空泡鱼雷（supercavitating torpedo）攻击。这种高速鱼雷能利用气泡降低水阻，高速贯穿船体，部分型号甚至不需爆炸物即可造成破坏。目前仅美国、俄罗斯、部分北约国家及伊朗被认为拥有相关技术。

但也有军事专家认为，更可能是吸附式水雷造成破坏。包括美国国防部、多国情报官员与英国军方都未正面回应此事，但不少官员私下坦言整起事件非常不寻常。

此外，美军两度派出专门侦测核污染的「核嗅探机」WC135-R飞越沉船海域，也让外界更加怀疑船上货物与核技术有关。不过，西班牙政府目前未公布任何辐射外泄迹象。

由于沉船残骸位于地中海约2500米深海区域，西班牙政府表示，现阶段难以打捞黑盒子与相关证据。这宗涉及俄朝军事合作、核技术转移与疑似秘密攻击的沉船事件，至今仍充满未解谜团。

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