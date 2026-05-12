直布罗陀海峡︱美罕见公布核潜艇踪迹 英美分析：剑指伊朗

美国海军第六舰队5月11日发表声明，表示俄亥俄级（Ohio-class）核潜艇「阿拉斯加号」（ Alaska，舷号：SSBN-732）已抵达位于地中海西端的直布罗陀海峡，也是近25年来美国俄亥俄级核潜舰第3次现身该海域。不过，英国与直布罗陀当局目前均未透露该舰的具体任务或后续行动计划。

被誉「生存能力最强」潜艇

根据《Army Recognition》报道，「阿拉斯加号」进入直布罗陀海峡时，由英国皇家海军巡逻艇与皇家海军陆战队全程护航。潜舰抵达后，英方立即在港区周边划设200米的海上隔离区。而英国皇家空军（RAF）的运输机亦也在核潜舰入港前，将额外部队送抵当地。

近25年来，美军俄亥俄级潜舰第三次出现在直布罗陀海峡。PeterFerrary@X

美国军方一向对其核潜艇动向高度保密，这次公布核潜艇具体位置实属罕见。有英美媒体分析，仅一天前，美国总统特朗普就伊朗对美国停战方案的回应公开表示不满，称「完全不可接受」。特朗普11日还表示，美国同伊朗的停火协议仍然有效，但「极其脆弱」，正处于「生命维持」状态。外界研判，美军此举极有可能是向伊朗施压。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普称停火协议脆弱 形容「靠呼吸机维持」 狠批伊方回应「垃圾」

「阿拉斯加号」（舷号：SSBN-732）属俄亥俄级核潜艇，于1986年服役，可搭载战略核武器。美国国防部称这系列潜艇为「生存能力最强的核战力」。俄亥俄级核潜艇长约171米，水下排水量约18750吨，能在深海连续数月执行任务而无需上浮，且噪音极低，敌方难以探测。该级潜艇最多可搭载24枚潜射弹道导弹（SLBM），射程超过12000公里，意味著从直布罗陀发射导弹即可打击伊朗全境。