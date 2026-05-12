Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国丹麦密谈曝光 格陵兰拟增设3美军基地 传列为美主权领土

即时国际
更新时间：13:02 2026-05-12 HKT
发布时间：13:02 2026-05-12 HKT

英国广播公司（BBC）引述多名消息人士与官员报道，外界目光聚焦在美伊战争之际，美国与丹麦近月持续进行秘密谈判，商讨扩大美方在格陵兰的驻军问题。美方提议在格陵兰南部增设3处美军基地，拟将这3个新基地正式指定为美国主权领土。据报谈判有所进展，但双方尚未达成任何正式协议，最终基地数量仍有变数。

报道指，这项谈判由国务院高层官员尼德姆（Michael Needham）主导，双方自1月中旬以来至少会晤5次。相较之下，特朗普任命的格陵兰特使、路易斯安那州州长兰德里（Jeff Landry）几乎未参与实际谈判。

相关新闻：
格陵兰之争｜防特朗普武力吞并　丹麦曾组联军登岛随时炸毁机场

万斯3月底曾到格陵兰访问。路透社
万斯3月底曾到格陵兰访问。路透社
特朗普长子唐纳德（左）今年1月曾到访格陵兰。路透社
特朗普长子唐纳德（左）今年1月曾到访格陵兰。路透社
美方提议在格陵兰南部增设3处美军基地。路透社
美方提议在格陵兰南部增设3处美军基地。路透社

新增基地拟监视中俄活动

BBC引述受访官员表示，这些基地将位于格陵兰南部，旨在监视俄罗斯和中国在北大西洋一带可能的海上活动。这个区域位于格陵兰、冰岛与英国之间，被称为GIUK缺口（GIUK Gap）。

其中一座新基地，很可能设在纳沙尔苏瓦克（Narsarsuaq），地点是过去一座美军基地的旧址；该座旧基地当年设有一座小型机场。分析人士表示，其他新基地也很可能设在已有机场或港口等基础设施的地点，这些整建既有位址的成本低于兴建全新设施。

白宫证实正与丹麦高层谈判

报道指，美国官员在谈判中并未提出以强夺格陵兰控制权的可能性或方式。特朗普年初多次扬言不排除以武力夺取格陵兰，引发跨大西洋紧张关系。

白宫证实正与格陵兰和丹麦进行高层谈判，但拒绝评论细节。一名白宫官员告诉BBC，政府对谈判正朝正确方向发展非常乐观。

丹麦先前已表达愿意讨论在格陵兰增设美军基地，丹麦外交部也证实正与美国谈判。一名发言人表示，持续与美方透过外交管道对沟通，目前不会进一步说明细节。

美目前设有一座军事基地

美国目前在格陵兰有一座军事基地，名为皮图菲克太空基地（Pituffik Space Base），位于格陵兰西北部，负责为北美防空司令部（NORAD）监测导弹，但并未配置用于海上监视。美国冷战时期在格陵兰最多有17处军事设施。

美国与丹麦于1951年已签署一项防卫协定，赋予美国相当大的空间，可扩大在格陵兰的军事行动，但须取得丹麦政府批准。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
23小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
2026-05-11 13:18 HKT
5月12日飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫 惊心动魄96小时
飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫罗君儿 惊心动魄96小时
突发
13小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
5小时前
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
19小时前
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
影视圈
4小时前
星岛申诉王|宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
星岛申诉王 | 宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
申诉热话
5小时前
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
时事热话
3小时前
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
生活百科
21小时前
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
00:30
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
即时中国
6小时前