美国丹麦密谈曝光 格陵兰拟增设3美军基地 传列为美主权领土

英国广播公司（BBC）引述多名消息人士与官员报道，外界目光聚焦在美伊战争之际，美国与丹麦近月持续进行秘密谈判，商讨扩大美方在格陵兰的驻军问题。美方提议在格陵兰南部增设3处美军基地，拟将这3个新基地正式指定为美国主权领土。据报谈判有所进展，但双方尚未达成任何正式协议，最终基地数量仍有变数。

报道指，这项谈判由国务院高层官员尼德姆（Michael Needham）主导，双方自1月中旬以来至少会晤5次。相较之下，特朗普任命的格陵兰特使、路易斯安那州州长兰德里（Jeff Landry）几乎未参与实际谈判。

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美方提议在格陵兰南部增设3处美军基地。路透社

新增基地拟监视中俄活动

BBC引述受访官员表示，这些基地将位于格陵兰南部，旨在监视俄罗斯和中国在北大西洋一带可能的海上活动。这个区域位于格陵兰、冰岛与英国之间，被称为GIUK缺口（GIUK Gap）。

其中一座新基地，很可能设在纳沙尔苏瓦克（Narsarsuaq），地点是过去一座美军基地的旧址；该座旧基地当年设有一座小型机场。分析人士表示，其他新基地也很可能设在已有机场或港口等基础设施的地点，这些整建既有位址的成本低于兴建全新设施。

白宫证实正与丹麦高层谈判

报道指，美国官员在谈判中并未提出以强夺格陵兰控制权的可能性或方式。特朗普年初多次扬言不排除以武力夺取格陵兰，引发跨大西洋紧张关系。

白宫证实正与格陵兰和丹麦进行高层谈判，但拒绝评论细节。一名白宫官员告诉BBC，政府对谈判正朝正确方向发展非常乐观。

丹麦先前已表达愿意讨论在格陵兰增设美军基地，丹麦外交部也证实正与美国谈判。一名发言人表示，持续与美方透过外交管道对沟通，目前不会进一步说明细节。

美目前设有一座军事基地

美国目前在格陵兰有一座军事基地，名为皮图菲克太空基地（Pituffik Space Base），位于格陵兰西北部，负责为北美防空司令部（NORAD）监测导弹，但并未配置用于海上监视。美国冷战时期在格陵兰最多有17处军事设施。

美国与丹麦于1951年已签署一项防卫协定，赋予美国相当大的空间，可扩大在格陵兰的军事行动，但须取得丹麦政府批准。