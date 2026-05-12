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伊朗局势 | 美媒：阿联酋曾秘密发动空袭 瘫痪伊朗炼油厂

即时国际
更新时间：12:27 2026-05-12 HKT
发布时间：12:27 2026-05-12 HKT

美国《华尔街日报》周一（11日）引述消息人士报道，中东战争期间，阿联酋曾对伊朗境内目标发动秘密空袭，包括4月初空袭伊朗拉万岛（Lavan Island）一座炼油厂，导致炼油厂陷入火海，产能几乎全面瘫痪。而阿联酋政府至今尚未公开承认相关行动。

上月8日，就在美国与伊朗的停火生效数小时后，伊朗国营电视台曾报道，拉万岛石油设施遭到空袭。伊朗随后对科威特和阿联酋发动导弹与无人机攻击。

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伊朗拉万岛一座炼油厂上月初遭到空袭，导致炼油厂陷入火海，冒出大量浓烟。路透社
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伊拉克的阿联酋领事馆5月初遭到空袭后起火。路透社
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空袭致伊朗炼油厂陷入火海

《华尔街日报》称，这次空袭导致伊朗炼油厂陷入火海，产能几乎全面瘫痪。截至2020年，该炼油厂是伊朗第10大炼油厂，每日处理6万桶原油。

伊朗伊斯兰共和国广播电视台当时引述伊朗国家石油炼制和分销公司的说法称，拉万岛炼油设施在当地上午10时遭到猛烈攻击。作为回应，德黑兰向阿联酋和科威特发射大量导弹与无人机。

当天，阿联酋国防部仅在社交平台X上表示，阿联酋防空部队正在应对来自伊朗的飞弹及无人机攻击。

伊朗导弹和无人机大举反击阿联酋

报道称，伊朗将大部分火力集中在阿联酋，用2800多枚导弹和无人机瞄准阿联酋，远超过包括以色列在内的任何其他国家。

一名消息人士告诉《华尔街日报》，华府并未对阿联酋的空袭感到担忧，因为停火协议当时尚未正式生效。

消息人士透露，美方私下对阿联酋及其他愿意加入行动的波湾国家持正面态度。

美对阿联酋参战持正面态度

阿联酋外交部对这些打击行动不予置评，但点出他们过去曾声明，对于敌对行为，阿联酋有权采取包括军事在内的回应。

美国五角大楼拒绝评论；白宫未正面回应阿联酋涉及战争的问题，但表示总统特朗普拥有所有选项，美国对伊朗政权拥有最大影响力。

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