习特会 | 黄仁勋未列访华CEO名单 辉达争取中国AI晶片市场或添变数

白宫官员透露，在总统特朗普5月13日至15日访华期间，将会有16名企业高层随行，包括特斯拉行政总裁马斯克、苹果行政总裁库克、波音行政总裁奥特伯格等科企巨头。但辉达行政总裁黄仁勋则榜上无名，引发市场关注。

思科CEO亦缺席

思科（Cisco）公司发言人指，行政总裁罗宾斯原本在今次特朗普访华行程的受邀名单之中，但思科本周将发布财报，所以届时不会出席。

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特朗普与黄仁勋关系良好。路透社

黄仁勋与特朗普近期互动频繁。路透社

外界认为，黄仁勋缺席，可能对辉达积极争取中国AI晶片市场形成不利影响。美联社

消息人士透露，辉达行政总裁黄仁勋没有受邀，原因在于白宫此次访问重点聚焦于农业、商业与航空事务等等，例如波音客机订单是重中之重。

辉达CEO未受邀 或不利争取中国AI晶片市场

知情人士指出，今次加入访华商业代表团的企业，多数在中国市场已有深厚布局，且所属产业被视为今次行程商业议题的重要一环。不过，作为全球AI晶片龙头、同时也是全球市值最高企业之一的辉达，其行政总裁黄仁勋却未出现在名单中。

外界认为，黄仁勋缺席，可能对辉达积极争取中国AI晶片市场形成不利影响。黄仁勋先前曾多次公开表示，中国市场对辉达而言是高达500亿美元（约3900亿港元）的重要机会。

特朗普曾同意允许辉达的H200晶片出口到中国。然而，商务部长卢特尼克上月表示，由于中国企业在取得中国政府采购许可方面遭遇困难，这些晶片目前尚未售出。

黄仁勋曾表示：若获邀随行是一大荣幸

事实上，黄仁勋与特朗普近期互动频繁。就在上周四，黄仁勋接受《CNBC》访问时才表示，若获邀随行访华，「将会是一项荣幸」，并称很乐意代表美国与特朗普一同前往中国。

对于黄仁勋未受邀一事，辉达拒绝评论，白宫则未回应相关询问。