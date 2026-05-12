电视包装盒涉擅用肖像宣传 英天后Dua Lipa控告三星侵权 索偿逾1亿

英国流行乐天后Dua Lipa近日控告南韩三星电子公司（Samsung Electronics），指控对方未经授权就在电视包装盒上使用她的照片，涉嫌侵犯其肖像权与版权，索偿1500万美元（约1.17亿港元）。消息曝光后震撼演艺界与科技圈，三星则否认侵权指控。

根据美国加州中央联邦地方法院资料，Dua Lipa于上周五提出诉讼，正式控告三星电子及其美国子公司Samsung Electronics America。她指出，三星旗下Crystal UHD TV系列产品包装盒正面，竟直接印上她的照片，并在全美大规模发售，让不少消费者误以为她是品牌代言人。

英国流行乐天后Dua Lipa控告三星电子。IG @dualipa

Dua Lipa控告三星侵肖像权。IG @dualipa

三星否认侵权指控。法新社

指擅用美音乐节照片

Dua Lipa指，遭使用的照片摄于2024年奥斯汀极限音乐节（Austin City Limits Festival），早已向美国版权机构完成登记，但三星从未取得授权，也没有签署任何合作或肖像使用合约，却擅自拿来作为商业宣传用途。

Dua Lipa认为，三星此举不只侵权，还涉嫌「假代言」与误导消费者。诉状中提到，有不少网民看到包装后，真的以为她替三星代言，甚至因此购买产品。社交平台上还出现「原本没想买电视，但看到Dua Lipa就下单了」、「有她照片我就买」等留言，这些内容也被列入诉讼证据。

令消费者误以为品牌代言人

Dua Lipa团队强调，她向来非常慎选商业合作与代言品牌，个人形象经过长期经营，如今却在完全不知情的情况下，被大规模印上商品包装伋售，等同形象遭到强行利用。事实上，她早在去年6月就曾要求三星停止贩售与停止侵权，但对方疑似未积极处理，相关产品仍持续销售，因此决定正式提出诉讼。

除了要求三星立即停售相关产品外，Dua Lipa也要求对方支付损害赔偿、惩罚性赔偿以及律师费。消息曝光后，也再度掀起外界对名人肖像权与商业授权界线的讨论。

三星否认指控 称第三方提供图像

三星电子否认蓄意滥用该图像的指控，并表示该图像是由第三方合作伙伴提供的，该合作伙伴为三星的免费串流媒体服务制作了涉及Lipa的内容。三星说：「只有在收到内容合作伙伴的明确保证，确认已获得许可（包括零售包装盒上的许可）后，才使用了该图像。」

Dua Lipa自2017年出道后，以《New Rules》及《Levitating》等歌曲走红，至今获得3格林美奖与7座全英音乐奖，是当今最具代表性的流行女歌手之一，令今次侵权官司备受外界关注。