遭控充当中国代理人 南加州华裔市长辞职允认罪

美国司法部证实，南加州阿卡迪亚市（Arcadia）市长王爱琳（Eileen Wang），因被控充当中国政府的非法代理人而遭到起诉，她已同意就这项联邦重罪指控认罪，该重罪最高可监10年。

阿卡迪亚市议会网站显示，58岁的王爱琳已于周一（11日）辞去市长一职。阿卡迪亚市位于洛杉矶东北约21公里处，人口约有5.3万，以亚裔居民为主，当中华人比例甚高。

王爱琳（左二）4月在阿卡迪亚商会出席颁奖活动。阿卡迪亚商会

阿卡迪亚市位于洛杉矶东北约21公里处，人口约有5.3万。法新社

最高可判监10年

王爱琳将于周一下午在洛杉矶市中心的联邦法院出庭，预计在未来数周内认罪。

在美国，充当外国政府的非法代理人一旦罪成，最高可判处10年监禁。

司法部指出，王爱琳与华裔男子孙耀宁（Yaoning Sun）透过经营、服务当地华裔社区的网站「美国新闻中心」（US News Center），宣传亲华言论。

被指在网上发表亲华内容

声明中：「王爱琳与孙耀宁接收并执行中国政府官员的指示，在网站上发布亲华内容。」

孙耀宁已于2025年承认充当外国政府非法代理人，被判入狱4年，目前正在服刑。

《洛杉矶时报》去年5月报道，孙耀宁2022年协助王爱琳当选阿卡迪亚市议员，2人曾经是未婚夫妻关系。

今年2月就任阿卡迪亚市长

今年2月孙耀宁被判刑前不久，王爱琳就任阿卡迪亚市长，她去年5月向《洛杉矶时报》否认指控，并称已经与孙耀宁解除婚约。

王爱琳于2022年11月当选为阿卡迪亚市议会成员，该市议会由5人组成，而市长则轮流选出。