Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遭控充当中国代理人 南加州华裔市长辞职允认罪

即时国际
更新时间：09:18 2026-05-12 HKT
发布时间：09:18 2026-05-12 HKT

美国司法部证实，南加州阿卡迪亚市（Arcadia）市长王爱琳（Eileen Wang），因被控充当中国政府的非法代理人而遭到起诉，她已同意就这项联邦重罪指控认罪，该重罪最高可监10年。

阿卡迪亚市议会网站显示，58岁的王爱琳已于周一（11日）辞去市长一职。阿卡迪亚市位于洛杉矶东北约21公里处，人口约有5.3万，以亚裔居民为主，当中华人比例甚高。

王爱琳（左二）4月在阿卡迪亚商会出席颁奖活动。阿卡迪亚商会
王爱琳（左二）4月在阿卡迪亚商会出席颁奖活动。阿卡迪亚商会
阿卡迪亚市位于洛杉矶东北约21公里处，人口约有5.3万。法新社
阿卡迪亚市位于洛杉矶东北约21公里处，人口约有5.3万。法新社

最高可判监10年

王爱琳将于周一下午在洛杉矶市中心的联邦法院出庭，预计在未来数周内认罪。

在美国，充当外国政府的非法代理人一旦罪成，最高可判处10年监禁。

司法部指出，王爱琳与华裔男子孙耀宁（Yaoning Sun）透过经营、服务当地华裔社区的网站「美国新闻中心」（US News Center），宣传亲华言论。

被指在网上发表亲华内容

声明中：「王爱琳与孙耀宁接收并执行中国政府官员的指示，在网站上发布亲华内容。」

孙耀宁已于2025年承认充当外国政府非法代理人，被判入狱4年，目前正在服刑。

《洛杉矶时报》去年5月报道，孙耀宁2022年协助王爱琳当选阿卡迪亚市议员，2人曾经是未婚夫妻关系。

今年2月就任阿卡迪亚市长

今年2月孙耀宁被判刑前不久，王爱琳就任阿卡迪亚市长，她去年5月向《洛杉矶时报》否认指控，并称已经与孙耀宁解除婚约。

王爱琳于2022年11月当选为阿卡迪亚市议会成员，该市议会由5人组成，而市长则轮流选出。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
16小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
21小时前
5月12日飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫 惊心动魄96小时
飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫罗君儿 惊心动魄96小时
突发
10小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
20小时前
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
00:30
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
即时中国
3小时前
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
生活百科
18小时前
东张西望丨何伯2.0爆三角恋？推拿师为陈伯解决前列线问题：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染
东张西望丨何伯2.0爆三角恋？推拿师为陈伯解决前列线问题：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染
影视圈
11小时前
蔡楚辉摄
秀茂坪货车与巴士相撞后翻侧 司机一度被困自行爬出 10人受伤
突发
3小时前
朱慧敏囡囡冧爆献唱 B仔制母亲节礼物萌态百出 晒家庭日常泄半山豪宅间格拥无敌景观
朱慧敏囡囡冧爆献唱 B仔制母亲节礼物萌态百出 晒家庭日常泄半山豪宅间格拥无敌景观
影视圈
14小时前