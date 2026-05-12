逾70工党议员要求施纪贤下台 外相及内政大臣促制定请辞时间表

英国首相施纪贤因执政工党在地方选举大败，面对的党内逼宫压力与日俱增，超过70名工党议员要求他下台，外相顾绮慧及内政大臣马曼婷亦要求施纪贤制定请辞时间表，以确保工党领导层有序过渡。施纪贤则表明无意下台，呼吁党员团结应对挑战。根据党内规则，需要有至少百分之20、即81名工党国会议员同意，才可以发动逼宫，引发领导权改选。

施纪贤周一早上在伦敦发表演说，慷慨激昂地恳求党内同僚与选民继续支持他，并称这个时候若进行党魁改选只会带来混乱，他坦承在应对英国面临的各项问题上过于畏缩，承诺未来作为将更加大胆。

相关新闻：

英工党失逾1400地方议席 逼宫声浪升

施纪贤在伦敦发表演说，试图力挽狂澜。美联社

施纪贤这番表态显然未能平息党内愤怒。美联社

内政大臣马曼婷（图）要求施纪贤制定请辞时间表。

外相顾绮慧力促施纪贤制定请辞时间表。路透社

施纪贤：改选党魁只会带来混乱

他又承认地方选举结果对工党造成伤害，自己为此承担责任，声言若工党处理不当，将令英国走上非常黑暗的道路。

他说：「我承担责任，选择不退缩，绝不让我们的国家陷入混乱，不像保守党一次又一次地重蹈覆辙。那种混乱对这国家造成持久伤害，若我们再次把这痛苦强加于我们国家，工党政府将永远不会获得人民原谅。」

施纪贤表示，知道人民对他的不满，但声称小修小补的改革，无法应对当前的大挑战。他指出，面对非常时期，需要在经济增长，防卫与欧盟关系，作出更大的回应。

逼宫声浪持续高涨

然而，施纪贤这番表态显然未能平息党内对工党在上周地方选举惨败的愤怒。工党403名议员中有超过70人要求他辞职。

工党国会议员卫倩婷早前表明，如果施纪贤不在演说中就下台制定时间表，她将收集同僚的支持，逼使党内潜在人选现身，挑战施纪贤的领导地位。

根据英国广播公司（BBC）等传媒报道，包括内政大臣马曼婷及外相顾绮慧在内的部分内阁成员，已敦促施纪贤订出请辞时间表。

4名政府助理已辞职

BBC指，现时取代施纪贤的热门人选，包括前副首相韦雅兰，她仍未向施纪贤逼宫，但警告工党只余下最后机会，改善民众生活，借此修补与选民的关系。

另一潜在人选则是现任衞生大臣施卓添，据报他无意成为首个逼宫者，但准备好必要时挺身而出。施卓添的国会私人秘书莫里斯在X平台发文道：「现在很明显，首相已不再获得公众的信任或信心，无法领导这项变革。」

呼吁施纪贤辞职的人当中，已有4名政府助理已辞职，包括内阁办公室助理纳乌沙巴·汗。纳乌沙巴·汗说：「我呼吁选举新领导层，以重建信任，实现英国人民投票所期望的更好未来。」