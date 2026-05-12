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伊朗局势｜特朗普称停火协议脆弱 形容「靠呼吸机维持」 狠批伊方回应「垃圾」

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更新时间：06:09 2026-05-12 HKT
发布时间：06:09 2026-05-12 HKT

路透社报道，美国总统特朗普（Donald Trump）周一（11日）表示，美国与伊朗之间的停火协议目前是「靠呼吸机维持（on life support）」，并狠批伊朗提交的回应文件是「垃圾」，令外界忧虑持续10周的冲突或再度升级。

伊朗强调霍尔木兹海峡主权

美国早前提出和平方案，希望先停止战事，再重启包括伊朗核计划等争议议题谈判。不过，伊朗周日（10日）提交回应，要求全面结束区内战事，包括黎巴嫩局势，并要求美方解除海上封锁、停止制裁及恢复伊朗石油出口。特朗普周一向记者表示：「我认为停火现在是最脆弱的时候。我读到他们传来那堆垃圾后，甚至没有看完。」

伊朗在回应中亦要求美国就战争损失作出赔偿，并强调对霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）拥有主权。伊朗外交部发言人巴盖伊（Esmaeil Baghaei）周一表示，伊方要求合理，包括结束战争、解除美国封锁及「海盗行为」，以及解冻因美国压力而被冻结的伊朗资产。

特朗普周一向记者表示：「我认为停火现在是最脆弱的时候。我读到他们传来那堆垃圾后，甚至没有看完。」路透社
特朗普周一向记者表示：「我认为停火现在是最脆弱的时候。我读到他们传来那堆垃圾后，甚至没有看完。」路透社

伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）则警告，伊朗武装部队已准备好对任何「侵略行为」作出强硬回应。

霍局势持续紧张　油价再升

虽然特朗普近日曾尝试淡化局势，并在上周连串海上冲突后呼吁克制，但他自4月7日停火生效以来，多次威胁可能终止停火安排，令受谈判陷入僵局。受供应忧虑影响，布兰特期油（Brent crude）周一升约2.7%，报每桶约104美元。

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