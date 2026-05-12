德国汉堡17岁叙利亚少年被捕 涉策划市内发动恐袭 警方称或受ISIS思想影响

德国警方拘捕一名17岁叙利亚少年，指他涉嫌在北部城市汉堡（Hamburg）策划恐怖袭击，目标包括购物中心、酒吧及警察局等地点。当局相信，他受极端组织「伊斯兰国」（ISIS）思想影响，计划杀害数目不详的「异教徒」。

德国传媒及美联社报道，疑犯于上周四（7日）被汉堡警方特种部队拘捕。汉堡检察部门周一（11日）表示，涉案少年已购买蒙面头套、刀具，以及怀疑可用作制造爆炸品的材料，并曾计划使用爆炸物、燃烧弹或利刀施袭。

检方指，疑犯对「伊斯兰国」极端思想抱有同情，但未有透露其激进化过程，称有关背景将成为后续调查重点之一。

德国内政部长多布林特（Alexander Dobrindt）表示，今次拘捕行动显示德国安全部门维持高度警戒。他指出，德国目前面对严重潜在安全威胁，而伊朗局势升温亦进一步加剧风险。

近年德国接连发生涉及极端主义的暴力事件，当局一直加强监察怀疑受激进思想影响人士，尤其关注网上极端化问题。