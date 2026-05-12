Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宫记者晚宴枪击案　男疑犯庭上否认全认控罪

即时国际
更新时间：00:17 2026-05-12 HKT
发布时间：00:17 2026-05-12 HKT

美国白宫上月举行记者协会晚宴期间发生枪击案，一名男子涉嫌持枪及刀具闯入会场，企图刺杀总统特朗普（Donald Trump），期间更向特勤局人员开枪，导致晚宴一度混乱并提早结束。美媒《Politico》报道，涉案男子周一（12日）在联邦法院提堂，否认全部控罪。

辩方要求至少两名司法部高层退出

31岁被告艾伦（Cole Tomas Allen）出庭时身穿橙色囚衣，双手及双脚均戴上镣铐，全程没有发言，由代表律师代为提出不认罪答辩。他被控企图暗杀总统、以致命武器袭击联邦人员，以及两项枪械相关罪名，其中企图暗杀罪最高可判终身监禁。

报道指，辩方在庭上要求至少两名司法部高层退出案件检控工作，理由是代理司法部长布兰奇（Todd Blanche）及华盛顿联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）案发时均身处晚宴现场，可能同时属于案件受害人或证人，存在利益冲突。法官未有即时裁决，要求控方本月22日前提交书面回应。

疑犯原没打算生还

控方透露，来自加州的艾伦被捕后曾向联邦调查局（FBI）表示，自己原本没打算在行动中生还。检方又指，他施袭前曾在酒店房自拍，当时身上配备弹药袋、肩挂枪套及刀具，并在讯息中自称「友善的联邦刺客」（Friendly Federal Assassin），又提及对特朗普政府的不满。

相关新闻：美公布晚宴枪手清晰影片 飞奔冲过安检站

案发于4月25日，地点是华盛顿希尔顿酒店（Washington Hilton）举行的白宫记者协会晚宴。当局指，艾伦当时冲过保安检查站，并向一名试图阻止他的特勤局人员开枪。中枪人员身穿防弹衣，没有生命危险，其后曾开枪还击5次，但无击中任何人。

特朗普在案发当晚由保安人员护送离场，其后返回白宫时表示，当局相信疑犯属「独狼」行动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
凯施饼店创办人萧伟坚堕楼亡 涉案工厦昔日设面包工场丢空逾年 银主公开出售
突发
11小时前
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
生活百科
9小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
11小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
2026-05-11 00:01 HKT
星岛申诉王｜铜锣湾$5999买玫瑰 斥又烂又残　事主呻「世纪大骗钱」 花店反驳掀罗生门
星岛申诉王｜$5,999买99支玫瑰一晚即残！港男怒轰呃钱 花店提协商条件遭拒
申诉热话
7小时前
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
7小时前
马浚伟辞任新城电台CEO 上月率领管理层北上倾合作忽然闪电劈炮 郭艳明被委任要职
01:19
马浚伟辞任新城电台CEO 上月率领管理层北上倾合作忽然闪电劈炮 郭艳明被委任要职
影视圈
7小时前
李泳豪现身受访笑谈与李泳汉童年：我同哥哥成日整蛊许冠英 重温昔日兄弟情因争产反面惹心酸
李泳豪现身受访笑谈与李泳汉童年：我同哥哥成日整蛊许冠英 重温昔日兄弟情因争产反面惹心酸
影视圈
9小时前
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
饮食
12小时前
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
影视圈
6小时前