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德防长突访基辅推动无人武器合作 另拟购美制导弹 分析：缓美撤军不安

即时国际
更新时间：17:17 2026-05-11 HKT
发布时间：17:17 2026-05-11 HKT

德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）5月11日上午抵达乌克兰首都基辅，就加强德乌伙伴关系以及在无人武器研发领域的合作举行会谈。是次访问未事先对外公布。

德：扩大对乌支持

佩斯托瑞斯表示，此次会谈的重点在于联合研发「各种射程的尖端无人系统，尤其是在纵深打击领域」。「纵深打击」指的是摧毁敌方纵深关键目标的能力。

北约的欧洲伙伴在远程武器领域仍有能力差距。皮斯托瑞斯认为，必须尽快弥补这些差距，而乌克兰在战场上的经验应该有助于这项工作。

皮斯托瑞斯还表示，德国政府将设立专门平台，支持德乌合资企业及无人机创新研发。德国正扩大对乌防卫支持，并计划吸引更多德企投资乌克兰国防产业。德国国防部已在柏林与乌方举行电话会议，银行、基金等金融机构也首次参与。

另外，据报道，德国政府近日打算与美国接洽，购买美制「战斧」导弹及「堤丰」中程导弹系统。 

「战斧」巡航导弹。
「战斧」巡航导弹。
美军的「堤丰」导弹系统。
美军的「堤丰」导弹系统。

德国国防部长佩斯托瑞斯计划访问华盛顿，以推动购买远程导弹系统。据报，德国已于去年7月提交了购买「堤丰」（Typhon）导弹系统的申请，但美国尚未回应。

美军的「堤丰」导弹系统。
美军的「堤丰」导弹系统。

有分析指出，德国政府急于花钱购买美制装备，反映其对美国计划从德国撤出部分美军并取消既定兵力部署的不安。

美国五角大楼官员本月1日表示，正计划从德国撤出约5000名美军人员。美国总统特朗普隔天还表示，撤军人数将「远超过」5000人。五角大楼另宣布取消原定今年稍晚在德国部署一个远程火力营的计划，将该营部署至其他地方。

尽管德国已向美国提出武器采购要求，但因应伊朗战事导致的大量武器消耗，美国自身的武器库存正承受压力。德国总理默茨5月3日曾表示，美方现阶段可能无法向德方提供「战斧」导弹，因为「他们自己也不够用」。

一名德国国防部发言人表示，德方仍计划推动这项军购，并已向美国政府进行初步询价。他拒绝透露美方是否已作出回应，仅表示相关事宜「仍在推进中」。

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