Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普访华｜传弃「御用酒店」瑞吉 与球王美斯一样入住北京四季酒店

即时国际
更新时间：19:50 2026-05-11 HKT
发布时间：19:50 2026-05-11 HKT

美国总统特朗普预定于5月13日至15日访问北京，是近10年来首次有在任美国总统访华。不过，被誉为美国总统「御用」下榻地点的北京瑞吉酒店（The St. Regis Beijing）似乎未受到特朗普的青睐，于上述访问期间仍开放一般民众预定入住。

韩联社周一目击超过20辆公安巡逻车停在北京四季酒店，该酒店与美国驻中大使馆仅约5分钟车程，在特朗普访华那几天「无可预订客房」，特朗普极有可能入住北京四季酒店。

相关新闻：特朗普访华前夕  美国特勤处车辆现身北京街头

北京四季酒店皇家套房有私人电梯直达。 官网图片
北京四季酒店皇家套房有私人电梯直达。 官网图片
北京四季酒店皇家套房有私人电梯直达。 官网图片
北京四季酒店皇家套房有私人电梯直达。 官网图片

据韩联社报道，位于美国驻中国大使馆附近的酒店前方道路，一早就停满大量白蓝相间的公安巡逻车，路边停车区几乎全被警车占据，部分车辆虽未开启警示灯，也是维持待命状态。现场虽未见大批警员现身，但警力加强下气氛格外严肃。

北京四季酒店因2023年曾接待球王美斯而声名大噪，最受瞩目的皇家套房设有专属办公室与大型宴会空间，被视为接待元首级人物的顶级房型，传每晚价格高达10万元人民币。

不过，与饭店外的紧绷氛围相比，馆内景象却相对平静。1楼大厅仍有住客办理退房，餐厅内也有不少人悠闲享用早餐，看不出重大外交活动即将登场。

特朗普2017年曾访问中国。路透社资料图片
特朗普2017年曾访问中国。路透社资料图片

以往历任美国总统访华，包括克林顿、小布殊和奥巴马，都曾入住北京瑞吉酒店，特朗普于2017年11月访华时也住瑞吉。不过，瑞吉周三至周五仍接受房客入住，相信这次没获特朗普团队青睐。

 

此前美军自5月1日起，几乎以每天一架的频率，透过C-17运输机将物资运抵北京。这些军机每架最大载重77.5吨，满载特勤装备、保安物资、通讯器材等，为特朗普的访问进行预先准备。

今次是特朗普自2017年11月以来，时隔约8年半再次访问中国，同时也是自去年釜山APEC会议后，相隔约半年再度与国家主席习近平面对面会谈。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
凯施饼店创办人萧伟坚堕楼亡 涉案工厦昔日设面包工场丢空逾年 银主公开出售
突发
6小时前
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
影视圈
6小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
21小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
7小时前
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
影视圈
9小时前
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
00:57
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
社会
9小时前
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
01:47
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
影视圈
9小时前
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
饮食
9小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
6小时前
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
饮食
7小时前