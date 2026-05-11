特朗普访华｜传弃「御用酒店」瑞吉 与球王美斯一样入住北京四季酒店

美国总统特朗普预定于5月13日至15日访问北京，是近10年来首次有在任美国总统访华。不过，被誉为美国总统「御用」下榻地点的北京瑞吉酒店（The St. Regis Beijing）似乎未受到特朗普的青睐，于上述访问期间仍开放一般民众预定入住。



韩联社周一目击超过20辆公安巡逻车停在北京四季酒店，该酒店与美国驻中大使馆仅约5分钟车程，在特朗普访华那几天「无可预订客房」，特朗普极有可能入住北京四季酒店。

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北京四季酒店皇家套房有私人电梯直达。 官网图片

北京四季酒店皇家套房有私人电梯直达。 官网图片

据韩联社报道，位于美国驻中国大使馆附近的酒店前方道路，一早就停满大量白蓝相间的公安巡逻车，路边停车区几乎全被警车占据，部分车辆虽未开启警示灯，也是维持待命状态。现场虽未见大批警员现身，但警力加强下气氛格外严肃。

北京四季酒店因 2023年曾接待球王美斯而声名大噪，最受瞩目的皇家套房设有专属办公室与大型宴会空间，被视为接待元首级人物的顶级房型，传每晚价格高达10万元人民币。

不过，与饭店外的紧绷氛围相比，馆内景象却相对平静。1楼大厅仍有住客办理退房，餐厅内也有不少人悠闲享用早餐，看不出重大外交活动即将登场。

特朗普2017年曾访问中国。路透社资料图片

以往历任美国总统访华，包括克林顿、小布殊和奥巴马，都曾入住北京瑞吉酒店，特朗普于2017年11月访华时也住瑞吉。不过，瑞吉周三至周五仍接受房客入住，相信这次没获特朗普团队青睐。

此前美军自5月1日起，几乎以每天一架的频率，透过C-17运输机将物资运抵北京。这些军机每架最大载重77.5吨，满载特勤装备、保安物资、通讯器材等，为特朗普的访问进行预先准备。

今次是特朗普自2017年11月以来，时隔约8年半再次访问中国，同时也是自去年釜山APEC会议后，相隔约半年再度与国家主席习近平面对面会谈。