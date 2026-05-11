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汉坦病毒｜爆疫邮轮撤离17美国乘客 其中一人病毒检测呈阳性

即时国际
更新时间：13:14 2026-05-11 HKT
发布时间：13:14 2026-05-11 HKT

从爆发汉坦病毒疫情的「洪迪厄斯号」（MV Hondius）邮轮上撤离的17名美国乘客当中，已有一人被检测出汉坦病毒阳性，但目前并未表现出任何症状。美国衞生官员周日晚证实相关消息，并表示该名乘客将被送往内布拉斯加州的生物防护单位设施。

一架载有17名美国人的包机，在「洪迪厄斯号」抵达西班牙加那利群岛的特内里费岛后起飞，周一凌晨抵达内布拉斯加州奥马哈。

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美国派包机接载乘客返国。路透社
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17名美国乘客坐包机返国。法新社
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17名美国乘客，甚中一人检测呈阳性。路透社
17名美国乘客，甚中一人检测呈阳性。路透社

将送往生物防护设施

内布拉斯加医疗中心发言人托马斯（Kayla Thomas）证实，一名乘客对可以人传人的安第斯毒株（Andes virus）病毒检测呈阳性，但没有症状，将在抵达后被运送到内布拉斯加生物防护单位，而其他乘客将前往国家隔离单位进行评估和监测。

在美国包机起飞前，全球多国已展开大规模撤离行动，于周一下午完成。部分船员以及一名在船上死亡的乘客遗体将留在船上，该船将继续航行至荷兰鹿特丹，接受消毒。今次撤离行动涉及多国公民，包括美国、法国、英国、荷兰、德国、比利时、希腊、加拿大、土耳其及爱尔兰等。

世衞倡监控撤离乘客42天

尽管世界衞生组织总干事谭德塞一再重申，今次疫情对公众的风险较低，并非「另一场新冠」，但撤离过程仍极为谨慎。在特内里费岛的格拉纳迪利亚港，下船人员和港口工人都穿著包括危险品防护服在内的全套防护装备。

世衞建议各国对返国乘客进行42天积极监测和追踪，包括每日健康检查。英国已表示将对返国乘客进行72小时的住院隔离，随后进行六周的自我隔离。
 

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