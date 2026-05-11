Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内塔尼亚胡盼10年内清零美军援 以美转成合作伙伴

即时国际
更新时间：12:41 2026-05-11 HKT
发布时间：12:41 2026-05-11 HKT

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）表示，希望美国在未来十年内逐步停止对以色列军队的财政援助。他还指出，以色列正积极寻求加强与海湾国家的关系。此外，内塔尼亚胡认为，一旦伊朗政权倒台，真主党（Hezbollah）、哈马斯（Hamas）等组织的代理人网络也将随之瓦解。

以年获38亿美元军援 

路透社报导，内塔尼亚胡日前在接受哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目专访时表示：「我想将美国给予的财务支援、我们军事合作中的财务部分，削减至零。」他指出，以色列每年获得约38亿美元的美国军援，美国已同意在2018年至2028年间，向以色列提供总计380亿美元的军事援助。

相关新闻：以色列批准向美采购F - 35与F - 15IA战机

内塔尼亚胡补充，现在「绝对」是重设以美财务关系的适当时机。他说:「我希望将美国对以色列的支持逐步降至零。我们已经成熟了......我认为应该摆脱剩余的（美国）军事援助，并从援助关系转向伙伴关系。」

另外，在《60分钟》访谈中，内塔尼亚胡拒绝透露对伊朗的军事计划或时间表，但他谈及如果伊朗领导层更替的潜在影响。「如果这个政权确实弱化，甚至可能遭推翻，我认为这将是真主党（Hezbollah）的终结、哈玛斯（Hamas）的终结，也很可能是青年运动（Houthis）的终结，因为伊朗所建立的整个恐怖代理人网络将会崩溃。」当被问及有否可能推翻伊朗政权时，内塔尼亚胡表示：「可能吗？是的。保证吗？没有。」

以色列长期在美国国会享有两党共识的军援支持，但自2023年10月加沙（Gaza）战争爆发以来，国会议员和民众对以色列的支持已逐渐动摇。根据皮尤研究中心（Pew Research Center）3月调查，60%美国成年人对以色列持负面看法，59%的人对内塔尼亚胡国际事务的作为几乎或完全不信任，两项数字均较1年前上升7个百分点。

约60%的受访美国成年人对以色列持负面看法，高于去年的53%。皮尤研究中心
约60%的受访美国成年人对以色列持负面看法，高于去年的53%。皮尤研究中心

内塔尼亚胡表示，以色列在美国的支持下滑，「几乎百分之百与社群媒体几何级数式的成长高度相关」。他说，几个他未点名的国家「基本上操纵」社群媒体，此举「严重伤害我们」，但内塔尼亚胡并不相信审查制度。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
6小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
15小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
14小时前
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
23小时前
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
影视圈
3小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
14小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
16小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT