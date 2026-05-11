内塔尼亚胡盼10年内清零美军援 以美转成合作伙伴

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）表示，希望美国在未来十年内逐步停止对以色列军队的财政援助。他还指出，以色列正积极寻求加强与海湾国家的关系。此外，内塔尼亚胡认为，一旦伊朗政权倒台，真主党（Hezbollah）、哈马斯（Hamas）等组织的代理人网络也将随之瓦解。

以年获38亿美元军援

路透社报导，内塔尼亚胡日前在接受哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目专访时表示：「我想将美国给予的财务支援、我们军事合作中的财务部分，削减至零。」他指出，以色列每年获得约38亿美元的美国军援，美国已同意在2018年至2028年间，向以色列提供总计380亿美元的军事援助。

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内塔尼亚胡补充，现在「绝对」是重设以美财务关系的适当时机。他说:「我希望将美国对以色列的支持逐步降至零。我们已经成熟了......我认为应该摆脱剩余的（美国）军事援助，并从援助关系转向伙伴关系。」

另外，在《60分钟》访谈中，内塔尼亚胡拒绝透露对伊朗的军事计划或时间表，但他谈及如果伊朗领导层更替的潜在影响。「如果这个政权确实弱化，甚至可能遭推翻，我认为这将是真主党（Hezbollah）的终结、哈玛斯（Hamas）的终结，也很可能是青年运动（Houthis）的终结，因为伊朗所建立的整个恐怖代理人网络将会崩溃。」当被问及有否可能推翻伊朗政权时，内塔尼亚胡表示：「可能吗？是的。保证吗？没有。」

以色列长期在美国国会享有两党共识的军援支持，但自2023年10月加沙（Gaza）战争爆发以来，国会议员和民众对以色列的支持已逐渐动摇。根据皮尤研究中心（Pew Research Center）3月调查，60%美国成年人对以色列持负面看法，59%的人对内塔尼亚胡国际事务的作为几乎或完全不信任，两项数字均较1年前上升7个百分点。

约60%的受访美国成年人对以色列持负面看法，高于去年的53%。皮尤研究中心

内塔尼亚胡表示，以色列在美国的支持下滑，「几乎百分之百与社群媒体几何级数式的成长高度相关」。他说，几个他未点名的国家「基本上操纵」社群媒体，此举「严重伤害我们」，但内塔尼亚胡并不相信审查制度。

