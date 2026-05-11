Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普称伊方回应「完全不可接受」　指过去47年一直玩弄美国

即时国际
更新时间：07:15 2026-05-11 HKT
发布时间：07:15 2026-05-11 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）周日强烈批评伊朗就美方提出的停战及和平谈判方案所作回应，直斥内容「完全不可接受（TOTALLY UNACCEPTABLE）」。

特朗普在其旗下社交平台Truth Social发文写道：「我刚读完伊朗所谓『代表』的回应。我不喜欢——完全不可接受。」特朗普未有提供更多细节。

伊朗半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim）早前报道，德黑兰透过巴基斯坦提交回应方案，内容包括要求全面结束战事、停止美国海上封锁，以及恢复霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）航运自由。该方案亦涉及美伊分阶段谈判安排，包括将核问题延后处理。

特朗普则重申，任何涉及伊朗的谈判都不能接受现有条件，并暗示伊朗仍未付出足够代价。

特朗普称伊方回应「完全不可接受」。路透社
特朗普称伊方回应「完全不可接受」。路透社

特朗普同日亦再度对伊朗作出严厉指控，表示伊朗过去47年一直「玩弄并嘲笑美国」，但警告「他们不会再笑下去」。特朗普写道，伊朗多年来涉及针对美国人员的攻击、镇压示威及破坏行动，并指责德黑兰政府「一直在消耗美国耐性」。

特朗普又将矛头指向前总统奥巴马（Barack Obama）及拜登（Joe Biden），批评两人令伊朗坐大。他称奥巴马「不只是对伊朗好，而是非常好，几乎站到伊朗那一边，抛弃以色列及其他盟友」。特朗普又重提奥巴马政府当年向伊朗支付17亿美元现金，以及「数以千亿计美元」其他资产或协议安排。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
10小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
8小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
11小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
10小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
10小时前
第49期六合彩今晚（5月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,200万元。
六合彩︱头奖2200万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
11小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
18小时前
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
12小时前
杨思琦10字形容与李泳汉关系 卷旧爱李泳豪家变风波得体回应：我系局外人 感叹鼎爷消瘦
02:26
杨思琦10字形容与李泳汉关系 卷旧爱李泳豪家变风波得体回应：我系局外人 感叹鼎爷消瘦
影视圈
15小时前
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
投资理财
2026-05-10 06:00 HKT