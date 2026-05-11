伊朗局势｜特朗普称伊方回应「完全不可接受」　指过去47年一直玩弄美国

美国总统特朗普（Donald Trump）周日强烈批评伊朗就美方提出的停战及和平谈判方案所作回应，直斥内容「完全不可接受（TOTALLY UNACCEPTABLE）」。

特朗普在其旗下社交平台Truth Social发文写道：「我刚读完伊朗所谓『代表』的回应。我不喜欢——完全不可接受。」特朗普未有提供更多细节。

伊朗半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim）早前报道，德黑兰透过巴基斯坦提交回应方案，内容包括要求全面结束战事、停止美国海上封锁，以及恢复霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）航运自由。该方案亦涉及美伊分阶段谈判安排，包括将核问题延后处理。

特朗普则重申，任何涉及伊朗的谈判都不能接受现有条件，并暗示伊朗仍未付出足够代价。

特朗普称伊方回应「完全不可接受」。路透社

特朗普同日亦再度对伊朗作出严厉指控，表示伊朗过去47年一直「玩弄并嘲笑美国」，但警告「他们不会再笑下去」。特朗普写道，伊朗多年来涉及针对美国人员的攻击、镇压示威及破坏行动，并指责德黑兰政府「一直在消耗美国耐性」。

特朗普又将矛头指向前总统奥巴马（Barack Obama）及拜登（Joe Biden），批评两人令伊朗坐大。他称奥巴马「不只是对伊朗好，而是非常好，几乎站到伊朗那一边，抛弃以色列及其他盟友」。特朗普又重提奥巴马政府当年向伊朗支付17亿美元现金，以及「数以千亿计美元」其他资产或协议安排。