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伊朗回应美和案聚焦终战及海上安全 穆杰塔巴见武装部队司令下达新指令

即时国际
更新时间：03:33 2026-05-11 HKT
发布时间：03:33 2026-05-11 HKT

伊朗官方媒体周日（10日）报道，针对美国上周透过巴基斯坦提交的谅解备忘录，伊朗已正式作出回应。该方案核心围绕「结束战争」与「维护海上安全」，同时伊朗亦透过开放霍尔木兹海峡航道向调解国释出善意。

霍尔木兹海峡现曙光 卡塔尔天然气船获准通过

据伊朗伊斯兰共和国通讯社及学生通讯社报道，伊朗提交的回应重点在于：要求结束包括黎巴嫩在内的所有战线战争，以及维护波斯湾及霍尔木兹海峡的航行安全。

就在伊朗回应美方和案的同一日，伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）接见了武装部队中央总部司令阿卜杜拉希，下达新指令。路透社
就在伊朗回应美方和案的同一日，伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）接见了武装部队中央总部司令阿卜杜拉希，下达新指令。路透社

美方早前提交的备忘录共含14项条款，提议双方先宣布停战，并启动为期30天的细则谈判。内容涉及伊朗暂停铀浓缩、美方解除制裁及解冻资产，以及双方解除对霍尔木兹海峡的通航限制。

而在美以攻击伊朗约70天后，海上交通出现缓和迹象。周六一艘卡塔尔液化天然气（LNG）运输船成功通过霍尔木兹海峡驶往巴基斯坦。报道指，该船使用了伊朗近期指定的安全航道，伊朗借此向调解国卡塔尔及巴基斯坦建立信心。此外，一艘驶往巴西的散货船亦顺利通过。

地区冲突未平 阿联酋拦截伊朗导弹

尽管外交斡旋持续，局部冲突依然频生，包括一艘从阿布扎比出发的货船在卡塔尔领海遭无人机袭击起火；伊朗指该船悬挂美国旗。同时，南韩货轮「NAMU号」早前在霍峡起火，调查证实遭不明飞行物击中。

另外，阿联酋国防部表示拦截了来自伊朗的弹道导弹及无人机；科威特亦通报处理了进入领空的「敌方」无人机。

就在伊朗回应美方和案的同一日，伊媒报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）接见了武装部队中央总部司令阿卜杜拉希。

阿卜杜拉希其后汇报指，穆杰塔巴宣布了新的措施和行动方案，强调将延续现有政策，有力打击敌对势力；伊朗战士已做好士气与战略准备，若美方有任何侵略行为，将予以猛烈反击。

 

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