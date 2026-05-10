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汉坦病毒｜洪迪厄斯号乘客下船回家去！分国籍搭密封巴士、专机撤离

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更新时间：22:07 2026-05-10 HKT
发布时间：22:07 2026-05-10 HKT

爆发致命汉坦病毒疫情的豪华邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）10日停泊在西班牙加那利群岛特内里费岛外海，多国同步启动撤离行动，依国籍分批以小船将旅客接驳上岸，再以密封巴士送往机场搭机回国。西班牙卫生部长加西亚（Mónica García）表示，整个撤离作业「进行顺利」，目前船上所有旅客均未出现任何症状。

综合外媒报道，撤离依国籍排序，西班牙14名旅客率先登上小船撤离，返抵马德里后将送往戈梅斯乌亚军事医院（Gómez Ulla）接受隔离。

相关新闻：汉坦病毒 | 爆疫邮轮增至6宗确诊 感染人传人毒株 西班牙现疑似病例

接着，由荷兰负责的航班将接送荷兰、德国、比利时及希腊籍旅客，其次依序为土耳其、法国、英国及美国旅客。最后一班撤离专机预计11日飞往澳洲，载运6名来自澳洲、纽西兰及亚洲其他地区的旅客。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞9日抵达特内里费岛监督撤离作业，并称赞西班牙当局应对措施「扎实有效」。WHO也建议所有下船人员，自10日起接受长达42天的主动健康追踪。

建议健康追踪42天

根据WHO截至8日的最新数据，本次疫情共通报8宗病例，其中6例确诊、3例死亡，死者分别为一对荷兰籍夫妇及一名德国籍女性，确诊病毒株均为安第斯型汉坦病毒（Andes virus），为目前唯一已知可人传人的汉坦病毒。

欧洲公共卫生机构强调，船上所有旅客均被列为高风险接触者，但对一般民众而言感染风险仍偏低。西班牙卫生部也说明，上船查验的专家并未在船上发现囓齿动物，且卫生环境条件符合标准，船上传播的可能性不高。

撤离行动完成后，约30名留守船员将继续驾船驶回荷兰，届时洪迪厄斯号将进行全面消毒。

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