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日本JR车厢不明喷雾袭击 10人呼吸困难喉咙痛

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更新时间：21:28 2026-05-10 HKT
发布时间：21:28 2026-05-10 HKT

日本JR东海道一辆从神奈川开往群马的列车，下午传出有人在车厢喷洒不明喷雾。列车紧急停在川崎駅，消防表示有10人不适，其中一对30余岁男女及一名1岁女婴要送院，报称头痛、喉咙痛等，征状轻微。

消防出动多达24辆消防车到场。送院的似乎是一家3口，也是最先报警的人。网民在X平台发布现场情况的影片，可见大批工作人员在月台上走动，有穿上全套保护装备的消防员进入车厢检查，未发现有毒成分。

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警方表示，没有人目击喷雾喷出的经过。消防检查灭火器未有发现异常。多名乘客反映闻到类似胡椒粉的气味，警方正在调查细节。

JR川崎月台一片混乱，东海道线部分路段一度停驶。一位60多岁的男子到川崎站接家人，他说：「我看到新闻了。（我经常来这个站）太可怕了。」

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