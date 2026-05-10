伊朗断网衍生上网特权阶层 「数码平民」：看到别人畅通无阻如遭雷击

2026年初起，伊朗因政局动荡和美国军事行动，实施了极端的全国性网络封锁，严重影响9200万人口的生活。当局推出「网路特权」（Internet Pro）计划，被指制造了「上网贫富悬殊」，从网路过滤或封锁变成直接重新定议「谁有资格上网」。

在伊朗政权急于展现对抗美国和以色列之际，关于谁可以在网路上做什么的不满情绪，正在伊朗社会的大部分地区造成公开的分裂。有部分「上网特权人士」还转售「特权SIM卡」，进一步加剧了公众的愤怒。

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名为Internet Pro的上网「特权服务」，是透过与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）关系密切财伊朗行动通讯公司（MCI）推出。使用者必须从事商业、学术或科学研究相关工作，要通过验证流程才可使用，但存取国际网站限制甚少。

当精英阶层可自由上网，平民却不得不使用昂贵的黑市VPN。38岁的德黑兰居民法拉兹说，失业和疯狂的通货膨胀已带来失活压力，还要花钱买VPN才能上网，看看新闻，发出声音，「此时另一批人却可以畅通无阻地上网，感觉一些如常，感就像被人狠狠地打了一拳」。

虚拟企业难生存

据伊朗人权活动人士组织（HRA，总部位于伊朗境外）称，过去2个月，伊朗因失去网路存取而损失了约18亿美元（约141亿港元），黑市VPN也变得更贵。律师沙赫里瓦尔在接受《沙尔格报》采访时指出：「主要问题不再只是网路过滤或封锁，而是网路存取权的重新定义。」

《埃特拉特报》则抱怨道：「互联网封锁本身就是众多虚拟企业赖以生存的来源，如今却造成了严峻而复杂的局面。」

政权内部有分歧

事实上，对于上网限制，在伊朗政权内部也有分歧。总统佩泽希齐扬领导的政府已宣布反对分级接入，且政府机构也未能就Internet Pro的制度给予合理解释。通讯部官员也反对上网不公平，指Internet Pro计已偏离原意。

一些劳工组织，例如拥有30万成员的伊朗护士工会和多个律师团体，为了声援依赖互联网的普通劳动者，拒绝使用Internet Pro服务。伊朗精神医学会上周批评说：「全球网路存取的不平等可能导致心理压力增加、被忽视或边缘化的感觉，以及公众信任度下降。」