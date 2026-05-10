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教宗同款｜良十四世纪录片出街 网民热议祭披配Nike波鞋

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更新时间：18:36 2026-05-10 HKT
发布时间：18:36 2026-05-10 HKT

罗马天主教教宗良十四世上任一年，梵蒂冈为他制作的纪录片《良在罗马》（Leone a Roma）5月8日在梵蒂冈官方媒体平台首播，意外引发时尚界热议。片中拍到良十四世穿着传统神职白长袍，脚上搭配一双白皮「黑剔」Nike运动鞋。网民热议讨论是哪个型号，据指在eBay等转售平台上这双鞋被炒至天价。

这身造型出自良十四世成为教宗前，以枢机主教普雷沃斯特（Robert Prevost）身分于罗马任职期间的生活片段。外媒指出，教会对神职人员的服装有严格规范，强调传统与正式，但这部官方纪录片经过仔细审查仍出现流行品牌，成为新闻并不意外。

网友创作搞笑宣传图，标语是「神啊原谅我，我穿得很潮」。 X@kingdavidneriah
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球鞋爱好者仔细检视相关影像，试图辨认良十四世脚上那双球鞋的型号。有人猜测是Air Force 1或SB Force，但专家认为是Franchise Low Plus，那是一款最早于1970至1980年代贩售、曾在2008年短暂复刻的鞋型。有人好奇Nike会否因为获得如此「非凡背书」而再度复刻发售。

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网友开玩笑表示，这是梵蒂冈传统与现代街头风格的罕见混搭，指「Nike被祝福」、获「神级代言」。有人借用当红电影《穿著PRADA的恶魔2》的哽，笑称「恶魔可能穿PRADA，但教宗就穿Nike」。据悉，在eBay等转售平台上，这双鞋已飙升至天价。

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