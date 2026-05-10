澳洲男游芭堤雅艳遇？ 「妹子」变男子挥刀抢$4.7万

泰国知名观光胜地芭达雅惊传外籍游客遭持械抢劫。一名45岁澳洲籍男子古拉姆（Alikosh Ghulam）以为有艳遇，邀2名「少女」回自己入住的饭店房间打算来一场激战，岂料入房后却发现两人皆是「少年」。双方因此爆发激烈口角与冲突，古拉姆遭刺伤并被抢走6,000美元现金（约4.7万港元）。疑犯逃离现场，随后在芭达雅一处豪华公寓落网。

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芭达雅警方拘捕袭击游客抢钱的2名少年。 fb / Pattaya Tourist Police

据泰媒报道，事发于周一晚。警方指出，双方爆发冲突后，其中一名疑犯情绪失控，挥刀向古拉姆身体与肩部连刺数下，现场血迹斑斑。之后两人抢钱逃离现场。古拉姆负伤自行前往求医及报警。

当地警方查阅酒店周边及街道监视器画面，逐步掌握2名疑犯的逃逸路线，最终在芭达雅一处豪华公寓内将人逮捕归案。

芭达雅警方拘捕涉案2人并起回凶器与赃物。 fb / Pattaya Tourist Police

芭达雅警方拘捕涉案2人并起回凶器与赃物。 fb / Pattaya Tourist Police

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警方表示，被捕2人年仅17岁及16岁，落网后坦承犯行。警方成功追回部分被抢去的现金，并检获刺伤古拉姆所使用的剪刀。2人涉嫌持械攻击与抢劫，将依少年司法程序起诉。

当地警方坦言，近年针对外国观光客的暴力与诈骗案件，已对芭达雅观光形象造成不小冲击。尤其不少案件在酒店或私人空间内发生，警方难以提前介入预防。执法单位特别呼吁外国旅客，赴当地旅游期间应提高警觉，避免轻易邀请陌生人士进入住宿场所，以免危及自身安全与财物。