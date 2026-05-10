汉坦病毒︱阿根廷垃圾场朝圣成催命符？ 邮轮零号病人身份曝光

荷兰籍邮轮「洪迪亚斯号」（MV Hondius）出现多宗汉坦病毒（hantavirus）确诊个案。《纽约邮报》（New York Post）周六9日报道，是次汉坦病毒爆发的零号病人，已确认为已身亡的鸟类学家希尔佩罗德（Leo Schilperoord）。

据报道，70岁的希尔佩罗德与69岁妻子米尔贾姆·希尔佩罗德(Mirjam Schilperoord）进行了一次为期五个月的南美之旅。他们于去年11月27日抵达阿根廷，再先后到智利、乌拉圭，于3月27日返回阿根廷，前往距离乌斯怀亚市（Ushuaia）附近一个垃圾场进行观鸟探险。

疑与妻到阿根廷垃圾场染疫

该处原本连当地居民都避之则吉，却成为全球观鸟人士的朝圣之地，因为这里能看到一种极稀有的鸟类「白喉卡拉卡拉」（white-throated caracara）。这种鸟又被称为「达尔文卡拉卡拉」，以纪念首位采集到牠的演化生物学家达尔文。

阿根廷当局怀疑，希尔佩罗德夫妇就是在乌斯怀亚垃圾场，吸入了长尾侏儒稻鼠粪便颗粒，这种鼠类携带著目前已知唯一能人传人的安地斯株汉坦病毒。



4月1日，希尔佩罗德夫妇从乌斯怀亚登上宏迪亚斯游轮。希尔佩罗德后来出现发烧、头痛、胃痛和腹泻等症状，后来就在船上病逝。

其妻米尔贾姆于4月24日在计划停靠的大西洋圣赫勒拿岛下船，带著其夫的遗体。她飞往南非的约翰内斯堡，计划转搭荷兰皇家航空（KLM）飞往荷兰的班机，却未能成行。机组人员发现她病况太严重而将她带下飞机。她在机场昏倒，隔天便去世。

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船上全员为「高风险接触者」

与此同事，世界卫生组织（WHO）周六（9日）表示，邮轮上所有人员，一律被视为「高风险接触者」，必须接受42天的主动监测。

荷兰籍邮轮「洪迪亚斯号」出现多宗汉坦病毒确诊个案。美联社

在大西洋航行的邮轮「洪迪厄斯号」爆发汉坦病毒疫情。美联社

在大西洋航行的邮轮「洪迪厄斯号」爆发汉坦病毒疫情。美联社

在大西洋航行的邮轮「洪迪厄斯号」爆发汉坦病毒疫情。美联社

法新社报道，洪迪亚斯号上约有150人，正驶向西班牙加纳利群岛（Canary Islands）的田尼利夫岛（Tenerife）外海。

邮轮至今已有3名乘客不幸丧生，包括一对荷兰籍夫妇与一名德国女子。另外，共有8宗确诊与疑似病例。

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世界卫生组织流行病与大流行病管理主任Maria Van Kerkhove在一个活动中表示：「我们将船上所有人员都列为所谓的高风险接触者。」



她指出，目前「船上没有人出现任何症状」，但她也补充，「建议对所有下船的乘客与船员进行42天的主动追踪与后续观察」。不过无论是对一般民众，或对洪迪亚斯号即将停靠的田尼利夫岛居民而言，风险仍然「很低」。