日本地震恐慌︱年内21次4级以上强震 专家：38年诧异循环或致东京直下型地震

日本今年已发生21次震度4级以上强震，频率较往年翻倍。东京大学荣誉教授笠原淳三等权威专家警告，从三陆海岸到北海道的板块活动加剧，恐酿海啸大震。关东房总半岛亦恐连动引发南海海槽巨大地震。



日媒报道，笠原教授指出，近期震央带位于三陆海岸至北海道一带。4月20日三陆冲（青森外海）刚发生7.7级的强震，仅仅一周后的27日，北海道十胜南部海域又发生6.2级强震。

东北强震或触发10米海啸

笠原教授警告，两次地震均由太平洋板块剧烈运动引起。历史纪录显示，该区域在大震后的一年内，极易引发更大规模的地震。一旦爆发规模8级（Ｍ8）的巨大地震，将可能引发高达10米的毁灭性海啸，三陆与十胜、根室沿海必须提高警戒。

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除了东北，东京首都圈的危机也正在逼近。东海大学与静冈县立大学访问教授、日本地震预报学会会长长尾俊康指出，关东地区有一个「37至38年间隔循环」。千叶县的房总半岛海岸过去曾分别在1912年（6.2级）、1950年（6.3级）以及1987年（6.7级）发生过6级以上的大震，规律地每隔37至38年便发生一次。



让人担心的是，每一次循环的地震规模都在递增。学界有一种说法认为，下一次即将到来的地震（即目前周期）将属于7级以上。若房总半岛海岸爆发7级强震，极可能刺激周边板块，进而直接引发灾难性的「东京首都直下型地震」。

房总半岛地震或刺激周边板块

今年各地的地震，包括1月能登半岛地震、3月熊本天草与芦北地震，以及5月2日奈良发生的5.7级地震，都被认为与「南海海槽」菲律宾海板块的隐没运动息息相关。

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日本政府今年3月已将南海海槽发生重大地震的机率预估，从「约1/10」上调至更危险的级别。笠原教授警告，传统上认为主震后仅有小余震，但近期研究打破这个观点。一旦南海海槽爆发，将不再像过去那样分阶段发生，而是可能在单一震央引发东西日本大范围的「同时连动大爆发」，破坏力将无法估计。