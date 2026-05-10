俄乌战争｜普京称未收乌方换俘方案 对与泽连斯基会面「不主动、不拒绝」

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）表示，俄方至今尚未收到乌克兰提出的任何换俘方案，并称早在美国总统特朗普（Donald Trump）提出相关倡议前，俄方已主动向乌方建议交换战俘。

普京指，俄方曾向乌克兰提交一份包含500名被俘乌军士兵的名单，但之后乌方「便从我们视线中消失」。特朗普日前在社交平台表示，在其提议下，俄乌双方将于5月9日至11日停火三天，期间互换1000名战俘。俄乌其后均证实有关安排。乌方亦表示，不会袭击莫斯科红场胜利日阅兵活动。

俄方早前曾警告，若乌方破坏胜利日庆典，俄军将大规模空袭基辅市中心。普京又称，今年红场阅兵未展示军事装备，不仅基于安全考量，也希望将焦点集中于俄军在乌克兰的「特别军事行动」。他表示，俄国防部未有接获任何胜利日相关挑衅事件报告。

谈及与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面的可能性时，普京表示，他「既不会主动提出，也不会拒绝」。他称，不论在莫斯科或第三国与泽连斯基会面都可以接受，但强调双方会面只可能在「准备签署协议的阶段」才有意义。

普京同时表示，美国正真诚寻求解决乌克兰问题的方法，但认为问题核心仍然是俄乌双方之间的事务。