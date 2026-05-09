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丹佛机场｜美国边疆航空客机跑道撞行人 据报引擎着火

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更新时间：20:54 2026-05-09 HKT
发布时间：20:54 2026-05-09 HKT

美国边疆航空（Frontier Airlines）一架飞机，周五晚在科罗拉多州丹佛国际机场跑道撞到人后，紧急中止起飞。路透社引述航空公司和机场方面消息称，该客机引擎起火。

美国边疆航空客机在丹佛机场跑道上撞到行人，引擎有着火痕迹。 X@fl360aero
美国边疆航空客机在丹佛机场跑道上撞到行人，引擎有着火痕迹。 X@fl360aero
美国边疆航空客机在丹佛机场跑道上撞到行人，乘客从飞机逃生滑梯疏散。 X@fl360aero
美国边疆航空客机在丹佛机场跑道上撞到行人，乘客从飞机逃生滑梯疏散。 X@fl360aero

边疆航空在声明中表示，涉事空中巴士A321型客机（航班编号4345），原定从丹佛飞往洛杉矶，机上载有224名乘客和7名机组人员，原定起飞时间为当地时间晚上10时39分。而客机在晚上11时19分左右「通报撞到一名行人」。ATC.com应用程式分享的空中交通管制录音显示，一名飞行员告诉管制员飞机「撞到人」。几秒钟后，管制员表示正在派遣紧急车辆。机师一度表示：「有人正在穿过跑道。」丹佛机场周六稍早发布声明称，飞机引擎曾短暂起火，但已被丹佛消防局迅速扑灭。

由于机舱内出现烟雾，机师随即中止起飞。出于安全考虑，乘客随后通过滑梯安全撤离。

丹佛机场发布声明称，飞机引擎曾短暂起火，但被丹佛消防局迅速扑灭。

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