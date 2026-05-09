日本「CO-OP未来」送货员发泡胶盒小便 尿液渗入顾客冷藏食品
更新时间：17:26 2026-05-09 HKT
发布时间：17:26 2026-05-09 HKT
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日本生活协同组合「CO-OP未来」近日传出令人震惊的食安事故。一名顾客收到冷藏配送食品后，发现商品竟浸泡在黄色液体中，并散发出明显尿骚味。
据日媒报道，事件发生于今年4月，该名顾客收到冷藏货物后，发现包装内满是黄色液体，且气味刺鼻。CO-OP未来接获投诉后立即展开调查，发现涉事原因竟是外判物流公司的送货员在送货途中突然尿急。
该送货员当时在货车内随手拿起一个准备丢弃的发泡胶盒排尿，并将装有尿液的盒子放在车厢地板上。由于空间不足，他把盒子叠放在尚未派送的货品上方，没想到发泡胶盒破损，尿液从裂缝渗漏出来，直接污染了下方的冷藏食品，最后仍将受污染的货物送到顾客家中。
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业者致歉并承诺严肃处理
CO-OP未来于5月6日发出正式道歉声明，承认事件严重影响食品安全与公共卫生，已主动通报相关政府部门，并会全力配合调查。该组织表示，将对涉事送货员及外包物流公司采取严厉处分，同时全面检讨配送流程、管理制度及员工训练。
事件发生后，CO-OP未来承诺会加强以下改善措施，包括：
- 重新审视送货路线及厕所设施安排
- 为送货员提供紧急情况下的可用设施清单
- 强化员工职业道德及卫生意识培训
这件事件令网民感到愤怒与反胃，批评物流界的管理漏洞。目前，涉事送货员及物流公司尚未有进一步回应，事件仍在调查中。
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