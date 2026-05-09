全球豪华火车站排名 | 苏黎世车站夺冠 大阪京都东京包办2至4名

根据最新出炉的一项全球豪华火车站排名榜，瑞士苏黎世车站凭借完善优异的软硬件，在40个火车站中脱颖而出，拿下冠军，日本大阪、京都及东京火车站包办2至4名，台北车站则排20位。

根据英国旅游保险公司ALLClear的这项排名，瑞士苏黎世中央车站不论旅客休息室、餐饮选择、购物场所、乘客评价以及附近豪华酒店数量，都堪称世界一流，以总分83分击败其余39个车站。

日本大阪车站、京都车站及东京车站，分别囊括第2至第4名；对于能击败日本，瑞士广播电视台（SRF）更以「苏黎世击败日本」为标题展现获奖骄傲。

台北车站排20位

加拿大多伦多车站与意大利佛罗伦斯车站并列第5；台北车站与柏林车站并列第20位。

ALLClear对于豪华火车站的评分标准，包括贵宾休息室中配备礼宾服务或行李服务的头等舱或高级候车休息室、方圆0.5英里内高级餐厅的数量和品质、车站内及其周边零售店的数量、一般旅客满意度皆有4颗星及以上评价、车站方圆0.5英里内4星级和5星级酒店的数量等。

前20名如下：

1. 苏黎世（瑞士）

2. 大阪（日本）

3. 京都（日本）

4. 东京（日本）

5. 多伦多（加拿大）

5. 佛罗伦斯（意大利）

7. 阿姆斯特丹（荷兰）

7. 纽约（美国）

9. 伦敦帕丁顿（英国）

10.罗马（意大利）

11.巴黎里昂（法国）

12.伦敦圣潘克拉斯（英国）

12.安特卫普（比利时）

12.布拉格（捷克）

15.巴黎北站（法国）

15.米兰（意大利）

17.慕尼黑（德国）

17.维也纳（奥地利）

17.怀特玛特（新西兰）

20.台北车站（台湾）

20.柏林（德国）