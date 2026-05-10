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普京称俄乌冲突接近尾声 盼德国前总理施罗德助与欧对谈

即时国际
更新时间：09:25 2026-05-10 HKT
发布时间：09:25 2026-05-10 HKT

俄罗斯与乌克兰战事持续超过4年，两国无数平民家园被摧毁。俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）于当地时间周六表示，他认为乌克兰冲突正趋向「终结」，并透露德国前总理施罗德（Gerhard Schroeder）是他较为属意的欧洲对话人选。

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路透社与法新社报道，俄罗斯当日举行一年一度的「胜利日」（Victory Day）阅兵，以纪念苏联在第二次世界大战中击败纳粹德国。

俄罗斯总统普京认为，乌克兰冲突正趋向「终结」。路透社
俄罗斯总统普京认为，乌克兰冲突正趋向「终结」。路透社
俄罗斯总统普京认为，乌克兰冲突正趋向「终结」。路透社
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俄罗斯总统普京认为，乌克兰冲突正趋向「终结」。路透社
俄罗斯总统普京认为，乌克兰冲突正趋向「终结」。路透社
俄罗斯总统普京认为，乌克兰冲突正趋向「终结」。路透社
俄罗斯总统普京认为，乌克兰冲突正趋向「终结」。路透社

阅兵仪式结束后，普京在回应西方国家军援乌克兰是否过度的提问时指出：「他们（西方）自那时起开始升高与俄罗斯的对抗，并持续至今。」他随后补充道：「我认为这场冲突正在走向终结，但这依然是一个严峻的问题。」

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英国《金融时报》日前报道指，欧盟（EU）领袖正为可能举行的和平会谈预作准备。当被问及是否愿意与欧洲恢复对话时，普京表示，他更倾向由与其私交甚笃的德前总理施罗德出面担任窗口。克里姆林宫上周曾强调，由于是欧洲各国于战事爆发后主动中断与莫斯科的联系，因此理应由欧方率先采取重启对话的步骤。

此外，普京明确表示，只有在潜在和平协议的所有条款均已达成一致后，他才愿意在第三国与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面。他强调：「那（签署协议）才应该是终点，而非会谈本身的起点。」
 

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