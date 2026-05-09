埃及游客看表演遭眼镜蛇钻裤管咬脚 当场中毒亡

埃及红海度假胜地赫尔加达（Hurghada）近日发生一宗骇人听闻的夺命意外。一名57岁德国游客在饭店观赏弄蛇表演期间，疑遭剧毒眼镜蛇爬入裤管并咬伤腿部，最终伤重不治。德国警方及检察部门已正式介入调查。

应邀参与互动 遭剧毒眼镜蛇施袭

根据德国巴伐利亚州警方声明，死者来自下阿尔高（Unterallgäu）地区，事发时正与两名亲属在当地饭店度假并观赏传统弄蛇表演。该表演环节中，弄蛇人起初将两条蛇分别挂在观众的肩颈上，其后弄蛇人随后邀请该名德国男子参与互动，让其中一条眼镜蛇爬入其裤管。不幸的是，该蛇随即咬向男子的腿部，事主当场出现中毒征状并陷入休克，紧急送医后证实回天乏术。

埃及当局在回应查询时声称对事件并不知情。目前，此案由巴伐利亚警方与检察官联合展开调查，毒物鉴定结果尚待出炉，暂时未有任何人被捕。

弄蛇表演安全性惹议 专科指「催眠」纯属误解

是次意外再次引发公众对弄蛇表演风险的关注。专家指出，大众普遍认为弄蛇人吹笛能「催眠」毒蛇的想法纯属误解。专家警告，蛇类主要透过感受地面振动及追踪物体的摆动来作出反应，而在表演过程中，毒蛇实际上处于高度警戒的防御状态，随时可能发动攻击。