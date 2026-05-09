特朗普：俄乌5月9日至11日停火三天 互换二千战俘

美国总统特朗普（Donald Trump）于5月8日在社交平台宣布，俄罗斯与乌克兰已同意进行为期三天的停火，日期定于5月9日、10日及11日。此次停火协议由特朗普直接向俄乌双方提出，内容包括暂停一切动能军事活动，以及双方各自交换1,000名战俘。

特朗普：望成为结束战争的开端

特朗普在帖文中对俄罗斯总统普京及乌克兰总统泽连斯基表示感谢。他指，希望这次停火能成为结束这场自二战以来最大规模、致命且艰苦战争的起点，又称关于和平结束冲突的谈判仍在持续，且「每一天都离目标越来越近」。

俄乌双方确认配合 莫斯科阅兵如期举行

俄罗斯与乌克兰随后均证实同意停火及交换战俘。俄罗斯总统助理乌沙科夫（Yuri Ushakov）向媒体表示，俄方同意特朗普提出的停火计划及换俘安排。

乌克兰总统泽连斯基发布命令声称，明确「允许」俄方于5月9日在莫斯科举行阅兵仪式，并在命令中特别写明，「红场区域不在乌克兰武器部署计划之内」，以保证阅兵期间的安全。