印度一家4口吃西瓜暴毙　验尸发现老鼠药中毒 警追查来源

印度孟买一家4口吃西瓜当作饭后水果，却在12小时内相继暴毙。当局起初怀疑是西瓜引起食物中毒，法医却发现4人真正死因是「老鼠药中毒」。调查人员正在全力追查毒药来源，西瓜究竟是遭意外污染，还是有人蓄意落毒。

《新德里电视台》引述法医报告指出，4名死者体内及残余西瓜样本中，均检出「磷化锌」（zinc phosphite）阳性反应，该化学物质正是常见老鼠药的主要成分。

「磷化锌」是常见老鼠药成分。图为一款印度「磷化锌」老鼠药。 （示意图） amazon

事实上，几天前的初步解剖报告已透露不寻常迹象，死者脑部、心脏及肠道等多处器官呈现「绿色」，符合中毒典型特征。此外，45岁父亲多卡迪亚（Abdullah Dokadia）体内更被验出吗啡反应。

调查人员正在全力追查老鼠药来员，以及吗啡反应是否有可疑情节。

四名死者分别是多卡迪亚与35岁妻子纳丝琳（Nasreen）、女儿阿依夏（Aisha）及札伊娜布（Zainab）。他们4月25日与其他5名亲戚共进晚餐，主食为羊肉印度香饭。

用餐后亲戚各自返家，一家四口隔日凌晨1时食用家中备好的西瓜，至清晨5时半至6时之间，陆续出现激烈呕吐与腹泻症状，并在随后12小时内先后不治。至于与这家人同桌吃饭的5名亲戚则没有不适。