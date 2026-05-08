金正恩视察主战坦克登驱逐舰 边境部署新大炮射程覆盖首尔

北韩领袖金正恩日前视察军工企业，包括新型主战坦克，并计划年内在两韩边境地区部署新型大口径榴弹炮，射程足以覆盖南韩首都首尔。南韩人口最多、拥有重要工业枢纽的京畿道，也在新大炮涵盖范围。金正恩还偕女儿金主爱登上即将服役的新型驱逐舰「崔贤号」，指示在6月中旬之前将该舰交付海军。

据朝中社周五（8日）报道，金正恩周三（6日）视察重要军工企业，以了解将于年内列装南部边境地区远端炮兵部队三个营的新型自行榴弹炮生产情况。

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金正恩视察主战坦克。美联社

金正恩偕女儿金主爱（后排中）与驱逐舰上官兵一同用膳。美联社

金正恩与官兵交谈，金主爱站在背后。美联社

金正恩在视察中称，前沿部队将装备的大口径线膛炮射程超过60公里。此番话意味，以停战线为准，朝方计划在边境地区部署的自行火炮射程将足以覆盖首尔。

新大炮射程达60公里 可覆盖京畿道

金正恩说，新型火炮武器系统具备出色的机动性、高超的战斗环境讯息处理能力和自动射击系统，将完全改变朝鲜炮兵武力的构成。他表示，2026年在加强朝鲜国防力量的过程中将「刷新前所未有的纪录」。

金正恩还视察了装甲武器研究所和生产中的新型主战坦克和不同型号发射架车。

南韩国防政策研究机构南韩国防安保论坛（KODEF）秘书长申钟宇分析指出，朝方首次公开朝版自行榴弹炮批量生产体系，或旨在展现朝军传统武器现代化建设进展。

女儿陪同登上新驱逐舰

周四，金正恩还在女儿金主爱陪同下登上即将服役的新型驱逐舰「崔贤号」，视察该舰机动能力综合测评工作，并指示在6月中旬之前将该舰交付海军。报道称，「崔贤号」在西部约220公里以内海域进行航行试验，测评各机动要素。

金正恩父女并与与驱逐舰船员一同用膳，周围是穿著制服的海军陆战队员。

申钟宇指出，朝方今次测评工作旨在及时发现有待改良的部分并提高新建舰艇性能，也同时为在实战部署之前进行试航。他分析称，朝方似乎在加快海上核武体系形成战斗力的步伐。

