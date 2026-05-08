汉坦病毒 | 邮轮汉坦病毒病例恐再攀升 荷兰航空机员接触患者现症状

极地观光邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）爆发汉坦病毒疫情，迄今已有5宗确诊及3宗疑似个案，当中3人死亡。目前确诊及疑似个案正在英国、德国、荷兰、瑞士及南非接受治疗或接受隔离。荷兰政府指，一名曾接触感染者的荷兰皇家航空空中服务员疑似出现汉坦病毒症状，若她最终确诊，将是首名非邮轮乘客患者。新加坡表示，有2名国民下船后经南非返国，他们现时已被隔离，并接受检测。世界衞生组织指出，病例数目恐再攀升，但强调只要各国落实防疫，疫情规模将相当有限。

新加坡2名国民接受隔离检测

爆疫的「洪迪厄斯号」隶属荷兰泛海探险公司（Oceanwide Expeditions），患者身上检出可人传人的安第斯毒株（Andes strain），引发全球关注。

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「洪迪厄斯号」预计周日（10日）抵达西班牙加那利群岛的特内里费岛。路透社

佛得角医护人员穿著保护衣协助运送病患。美联社

荷兰的医疗中心正在治疗汉坦病毒患者。路透社

一名曾接触感染者的荷兰皇家航空空中服务员疑似出现汉坦病毒症状。美联社

世衞总干事谭德塞在日内瓦记者会表示，基于安第斯病毒株潜伏期最长可达6周，未来可能出现更多病例」。

泛海探险公司指出，近日接连撤离4名患者后，目前船上人员均无症状，「洪迪厄斯号」预计周日（10日）抵达西班牙加那利群岛的特内里费岛。

阿根廷上船夫妇先后病逝

据泛海探险公司说法，在阿根廷乌斯怀亚登船的染疫荷兰男乘客4月11日在船上病逝，他的妻子4月24日陪同遗体在圣赫勒拿岛下船后，曾在出现症状期间搭乘商业航班从圣赫勒拿岛飞往南非约翰内斯堡，同日另有29名乘客离船。染疫丧生荷兰男乘客的妻子15日后亦在南非死亡，5月4日确认死因为汉坦病毒。这对夫妇在邮轮出发前曾到访智利、乌拉圭和阿根廷。

一名德国女乘客于5月2日死亡，她的遗体仍留在船上。

世衞通报12国 追查下船乘客

谭德塞表示，世衞已通报12个国家，告知有该国公民在圣赫勒拿岛下船；南非航空公司Airlink则指出，染疫荷兰女性搭乘的班机，共搭载82名乘客及6名机组人员，相关当局正追查同班机乘客。

染疫荷兰女性在去世前，曾试图在南非坐飞机返回国，但因病重而未成行。荷兰衞生部证实，荷兰皇家航空1名女性空中服务员曾与该名患者有接触，这名空服员现时出现疑似汉坦病毒感染症状，在阿姆斯特丹留医，若最终确诊，将是首名与疫情有关的非「洪迪厄斯号」乘客患者。

新加坡表示，有2名国民下船后经南非返国，他们现时已被隔离，并接受检测。

阿根廷拟进行鼠类动物测试

圣赫勒拿岛政府表示，超过95%当地居民都未与邮轮乘客或船员密切接触，也未曾登船，目前「感染风险极低」。



阿根廷官员表示，他们计划在乌斯怀亚沿海城市进行鼠类动物测试，该市是该船于4月1日启航的地点。

