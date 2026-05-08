爱泼斯坦案｜英前王子安德鲁遭当街威吓 蒙面汉涉持武器被捕

英王查理斯三世胞弟、去年被褫夺王子称号的安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor），周三（6日）傍晚在诺福克郡桑德灵厄姆庄园附近遛狗时，遭一名戴头套男子恐吓及追赶。英国警方周四证实，已逮捕一名涉嫌管有攻击性武器及妨害公共秩序的男子。

遛狗期间遇袭 蒙面男大声叫嚷追赶

事件发生于周三晚上约7时30分。当时安德鲁正在桑德灵厄姆皇家公园附近的公众地方遛狗，一名坐在车内的男子发现他在约50码外，随即下车向其大声叫嚷并步向他。据悉该男子当时戴着头套，行为具恐吓性。

安德鲁近年卷入美国富豪爱泼斯坦丑闻，是非及官司缠身。路透社

安德鲁近年卷入美国富豪爱泼斯坦丑闻，是非及官司缠身。路透社

安德鲁近年卷入美国富豪爱泼斯坦丑闻，是非及官司缠身。路透社

安德鲁周三（6日）傍晚在诺福克郡桑德灵厄姆庄园附近遛狗时，遭一名戴头套男子恐吓及追赶。路透社

安德鲁在私人保镳陪同下，迅速跑向停泊在附近的座驾并高速驶离，疑犯据报曾试图在后方追赶其车辆。诺福克警方接报到场后，在东部沃尔弗顿村（Wolferton）逮捕该名男子，并搜查其车辆调查是否藏有武器。

迁居后保安存隐忧 警方介入调查

事发地点邻近安德鲁搬离温莎皇家小屋后的新居所。消息指，安德鲁事后情绪受影响，已按要求提供口供。有消息人士认为，此次意外反映安德鲁即使不再拥有皇室头衔，其保安安排仍需重新审视。

安德鲁近年卷入美国富豪爱泼斯坦丑闻，是非及官司缠身，2024年遭英王撤销私人津贴及保安支援，并于去年底迁入对公众开放范围较大的桑德灵厄姆庄园。此外，有报道指他在今年2月曾因涉嫌向爱泼斯坦泄漏政府文件而被捕，但他一直否认所有指控。