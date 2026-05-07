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汉坦病毒｜阿根廷惊现新病例 与爆疫邮轮属同一区域

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更新时间：09:12 2026-05-07 HKT
发布时间：09:12 2026-05-07 HKT

阿根廷南部旅游胜地巴里洛切（Bariloche）爆发汉坦病毒（Hantavirus）个案，一名45岁男子确诊染病，目前正在重症监护室受医。由于从该区出发的邮轮「洪迪厄斯」号（Hondius）已传出严重疫情，当局正调查两者是否有关联。

据阿根廷通讯社报道，该名男患者于本月3日开始出现发烧及腹泻等征状，随即被送往急症室治理。由于病势不轻，患者目前仍需在重症监护室留医，接受严密观察。为防病毒扩散，其妻子及儿子已接受预防性隔离。

巴里洛切与「洪迪厄斯」号的出发地乌斯怀亚（Ushuaia）同属阿根廷南部的巴塔哥尼亚地区。
巴里洛切与「洪迪厄斯」号的出发地乌斯怀亚（Ushuaia）同属阿根廷南部的巴塔哥尼亚地区。
世衞人员4日上船检查及进行防疫工作。美联社
世衞人员4日上船检查及进行防疫工作。美联社
南非卫生部称，在2名乘客（一人已死）身上验出的，是汉坦病毒家族中唯一可人传人的「安第斯病毒株」。美联社
南非卫生部称，在2名乘客（一人已死）身上验出的，是汉坦病毒家族中唯一可人传人的「安第斯病毒株」。美联社
「洪迪厄斯号」（MV Hondius），原定从阿根廷驶往西非外海的岛国佛得角，爆发致命汉坦疫情后，目前停泊在佛得角附近海域。
「洪迪厄斯号」（MV Hondius），原定从阿根廷驶往西非外海的岛国佛得角，爆发致命汉坦疫情后，目前停泊在佛得角附近海域。

卫生部门初步调查发现，患者在一星期前曾前往阿根廷北部边境。当局表示，若证实患者是在北部地区染病，将会调整针对密切接触者的处理规程。

值得留意的是，巴里洛切与「洪迪厄斯」号的出发地乌斯怀亚（Ushuaia）同属阿根廷南部的巴塔哥尼亚地区，虽然两地地理位置相距甚远，但由于两地均为旅游重镇，人员往来频繁，当局不敢掉以轻心，正全力追踪感染源头。

荷兰旅游公司Oceanwide Expeditions营运的「洪迪厄斯号」（MV Hondius），原定从阿根廷驶往西非外海的岛国佛得角，爆发致命汉坦疫情后，目前停泊在佛得角附近海域，这个西非岛国拒绝让这艘邮轮靠港。

最新消息指，这艘邮轮上的近150名乘客和船员中，目前发现7宗病例，其中2宗为实验室确诊，5宗为疑似病例。7人中已有3人死亡，包括一对荷兰籍夫妇和一名德国籍乘客，另有患者病情危重。

世界卫生组织和西班牙政府协调让邮轮在西班牙加那利群岛停靠，让所有船员和乘客立刻接受检查和治疗。加那利群岛自治区主席昨日反对让爆发疫情的邮轮停靠，但西班牙政府坚持让邮轮停靠该群岛中的特内里费岛，预计周六抵达。

南非卫生部称，在2名乘客（一人已死）身上验出的，是汉坦病毒家族中唯一可人传人的「安第斯病毒株」。昨日船上有3名患者被转运至荷兰。

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