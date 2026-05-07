伊朗局势｜特朗普称「极可能」达成停火协议 伊媒：部分条款不可接受｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜伊朗称将确保船只安全通过霍尔木兹海峡）

行动代号「史诗怒火」

5月7日最新消息

伊朗最高领袖军事顾问：美国必须赔偿

01：30

伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊接受媒体采访表示，美国目前试图通过提出重新开放霍尔木兹海峡的问题来做「表面文章」，然后从该地区撤出，但伊朗不会允许这样做。他强调，美国必须赔偿对伊朗造成的损失。

01：05

伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，对于美国提出的14点停火协议条款建议，伊朗尚未向斡旋方巴基斯坦回复伊方意见。

伊官员指协议更像一份「美国的愿望清单」

00：53

伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人礼萨伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台发文指，美方的停火协议内容更像是一份「美国的愿望清单」，而非现实。

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）引述消息人士指，美方草案中包含部分伊朗认为不可接受的条款。

特朗普谈停火协议：伊方交出浓缩铀换解除制裁

00：41

美国总统特朗普周三（6日）接受美媒访问，形容美伊「极有可能」达成停火协议。他称，在潜在协议下，伊朗将交出其高浓缩铀并运往美国，且同意不再使用地下核设施；若协议达成，将放宽对伊朗的制裁。