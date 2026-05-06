CNN创办人特纳逝世终年87岁 曾为辱华用语「中国佬」道歉

美国有线电视网（CNN）创办人泰德‧特纳（Ted Turner）于当地时间周三（6日）逝世，终年87岁。特纳企业（Turner Enterprises）当日发布有关消息。



美国有线电视新闻网亦于同日发出公告。CNN全球董事长兼首席执行官马克·汤普森（Mark Thompson）表示，特德是一位全身心投入、尽职尽责的领导者，他勇敢无畏，总是敢于相信自己的直觉和判断。「他过去是，现在是，将来也永远是CNN的精神领袖。特德是我们仰赖的巨人，今天，我们将共同缅怀他，以及他对我们生活和世界的影响。」

CNN在IG发帖悼念创办人特纳。IG@CNN

特纳出生于美国俄亥俄州，后来在亚特兰大建立庞大媒体版图。他有「南方大嘴巴」（The Mouth of the South）的外号，以大胆直言与创新思维闻名。



特纳于1980年创立美国有线电视网，被指是开创全球24小时新闻直播先河、彻底改变电视新闻生态的传媒人。自CNN成立后，观众能在一天24小时内，随时掌握世界各地重大事件，打破传统电视新闻固定时段播报的模式。

创全球24小时新闻直播先河

1991年，特纳获《时代》杂志选为年度风云人物，指他让全球150个国家的观众得以即时见证历史。



2007年，特纳在一个场合中接受电视台现场访问，期间将中国人称为中国佬（Chinaman），引发全美各地华裔社区和主流社会的不满。

特纳事后发表书面声明，就自己错误使用「中国佬」（Chinaman）一词道歉，强调自己的口误是无心之错，绝无贬低华人的意味。