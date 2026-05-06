Shein涉将欧洲用户个资送中 爱尔兰私隐公署调查

中国快时尚电商巨头Shein（希音）卷入数据私隐风波。爱尔兰资料保护委员会（DPC）当地时间5日宣布，已就Shein涉嫌将欧洲用户的个人资料非法传输至中国一事，正式展开调查。由于DPC拥有重罚权力，Shein或面临巨额罚款。

路透社报道，作为欧盟的主要私隐监管机构之一，爱尔兰DPC将重点检视Shein设于都柏林的欧洲、中东及非洲地区（EMEA）总部，在处理用户数据时，有否严格遵守欧盟《通用资料保护规则》（GDPR）。

DPC在声明中强调，根据GDPR的严格规定，当任何个人资料被传输至欧盟以外的国家时，该等资料必须获得与在欧盟境内同等的保护水平。

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TikTok曾因同类问题遭重罚

DPC副专员陶艾尔（Graham Doyle）指出，近期的监管行动，加上其他向欧洲监管机构提出的申诉，已令「资料传输至中国的问题特别受到关注」。他形容，今次对Shein的调查是DPC的「策略性优先事项」。

事实上，DPC去年曾就用户资讯保护问题，向另一中国短影音平台TikTok重罚5.3亿欧元（约48亿多港元），并下令其暂停将资料传输至中国，直至其处理方式完全符合规定。

Shein发言人透过电邮回应称，过去数月一直「积极与DPC就其资料保护方式进行沟通」。该发言人强调：「我们极为重视资料保护，并完全致力于遵守GDPR及所有适用的资料保护法律。」

据了解，这是自Shein于2023年在都柏林设立其EMEA总部以来，首次针对该公司展开的私隐调查。