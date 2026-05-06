Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爆汉他病毒邮轮传遭拒靠岸 西班牙提议感染者转移至佛得角

即时国际
更新时间：03:28 2026-05-06 HKT
发布时间：03:28 2026-05-06 HKT

一艘正在大西洋航行的邮轮惊爆汉坦病毒（Hantavirus）疫情。世界卫生组织（WHO）证实，船上至今已录得2宗确诊及5宗疑似病例，其中3人不幸染病身亡，另有1人情况危殆。目前该邮轮遭多国拒绝靠岸，西班牙提议将感染者转移至非洲国家佛得角（Cape Verde）接受治疗。

荷德旅客染病亡 不排除人传人

涉事邮轮为荷兰旅游公司Oceanwide Expeditions营运的「洪迪厄斯号」（MV Hondius），船上目前仍有近150人被困。死者包括一对荷兰夫妇及一名德国公民；另一名病重的英国人则已在南非接受治疗。目前船上仍有两名出现病征的患者，有关部门正安排撤离工作。

世卫流行病学家范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）指出，由于病例之间曾有非常密切接触，现阶段不能排除人传人的可能性，暂将其视为预防措施。不过，世卫强调邮轮上未发现鼠踪，且汉坦病毒对大众风险较低，暂无必要实施旅游限制。

佛得角拒绝停靠 西班牙磋商转移方案

「洪迪厄斯号」于3月20日从阿根廷出发，原定于5月4日在佛得角结束航程。然而，佛得角当局基于谨慎考虑，已明确表示不允许该船停靠。

世界卫生组织与西班牙卫生部昨日（5日）就邮轮停靠加那利群岛接受医疗处置一事进行磋商。西班牙方面为避免邮轮进入加那利群岛，提议将感染者就近转移至佛得角处理。目前各方仍在协调收容方案，以确保患者能获得及时救治，同时防止疫情扩散。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:14
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
6小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
11小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
10小时前
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
影视圈
11小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
16小时前
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
即时中国
16小时前
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
饮食
11小时前
六合彩︱第五代搅珠机完成首次任务 头奖800万即刻入嚟对冧巴！
六合彩︱第五代搅珠机完成首次任务 头奖800万即刻入嚟对冧巴！
社会
5小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
16小时前
星岛申诉王 | 五一黄金周 旅客不文明行为惹议 内地网民都批：面自己丢！
申诉热话
5小时前