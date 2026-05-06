爆汉他病毒邮轮传遭拒靠岸 西班牙提议感染者转移至佛得角

一艘正在大西洋航行的邮轮惊爆汉坦病毒（Hantavirus）疫情。世界卫生组织（WHO）证实，船上至今已录得2宗确诊及5宗疑似病例，其中3人不幸染病身亡，另有1人情况危殆。目前该邮轮遭多国拒绝靠岸，西班牙提议将感染者转移至非洲国家佛得角（Cape Verde）接受治疗。

荷德旅客染病亡 不排除人传人

涉事邮轮为荷兰旅游公司Oceanwide Expeditions营运的「洪迪厄斯号」（MV Hondius），船上目前仍有近150人被困。死者包括一对荷兰夫妇及一名德国公民；另一名病重的英国人则已在南非接受治疗。目前船上仍有两名出现病征的患者，有关部门正安排撤离工作。

世卫流行病学家范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）指出，由于病例之间曾有非常密切接触，现阶段不能排除人传人的可能性，暂将其视为预防措施。不过，世卫强调邮轮上未发现鼠踪，且汉坦病毒对大众风险较低，暂无必要实施旅游限制。

佛得角拒绝停靠 西班牙磋商转移方案

「洪迪厄斯号」于3月20日从阿根廷出发，原定于5月4日在佛得角结束航程。然而，佛得角当局基于谨慎考虑，已明确表示不允许该船停靠。

世界卫生组织与西班牙卫生部昨日（5日）就邮轮停靠加那利群岛接受医疗处置一事进行磋商。西班牙方面为避免邮轮进入加那利群岛，提议将感染者就近转移至佛得角处理。目前各方仍在协调收容方案，以确保患者能获得及时救治，同时防止疫情扩散。