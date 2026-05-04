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旭山动物园烧尸︱焚化炉发现人类骸骨 疑凶曾威胁妻子：要把你烧到甚么都不剩

即时国际
更新时间：16:00 2026-05-04 HKT
发布时间：16:00 2026-05-04 HKT

北海道旭川市旭山动物园33岁员工铃木达也涉嫌杀害妻子铃木由衣（33岁），并将尸体带回动物园，以焚化炉烧毁，事件震惊日本。日本传媒报道，疑凶供称对夫妻生活十分不满。

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日本传媒报道，铃木达也3月31日前后，用园内专门处理动物尸体的焚化炉，烧毁妻子的遗体。警方日前在炉内发现几块人骨，疑似就是她的尸骸。消息人士透露，铃木达也供称，对夫妻日常生活感到不满，警方正厘清具体事实。

此外，邻居指曾看过夫妇散步和遛狗，似乎并无不和。不过办案人员则透露，男方威胁妻子「要把你烧到甚么都不剩」，女方也曾向亲友透露「被先生威胁很害怕」。

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由于铃木达也只承认焚尸，并未坦承杀人，加上焚化炉高温会把动物尸体烧成灰，连骨头都不剩，一度让办案陷入困难。 至于炉内找到疑似人骨，还要进一步确认是否铃木由衣尸骸。

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