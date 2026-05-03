伊朗局势｜霍尔木兹海航运受阻 MSC 10/5开新航线海陆连接欧洲与中东

全球最大货柜航运公司地中海航运（MSC）宣布推出连接欧洲与中东的新服务，将结合陆路与波斯湾支线船，避开霍尔木兹海峡运送，新线路5月10日起启用。

根据MSC5月2日发布的公告，新航线将以陆路货车运输横跨沙特阿拉伯，然后用小型支线船通过波斯湾。首航从比利时安特卫普（Antwerp）出发，中逾停靠德国、意大利、立陶宛和西班牙的港口，船只穿过苏彜士运河进入红海后，将在沙特西岸的两个主要港口，吉达和阿卜杜拉国王港卸货。

之后货物会由货车经陆路送到跨越沙特内陆，送往沙特东海岸达曼（Dammam），再由小型支线船运往阿布扎比、杜拜杰贝阿里（Jebel Ali），以及巴林、伊拉克和科威特等港口。新路线全长约1300公里，中途经过沙特首都利雅得。

尽管陆路替代方案的成本更高、耗时更长且碳排放量大，各大航运巨头不得不另辟途径避险。自今年2月28日美国和以色列对伊朗发动袭击以来，作为全球能源与贸易命脉的霍尔木兹海峡一直受到严格限制，且短期内无改善迹象。

除MSC外，全球物流龙头马士基（Maersk）与德国巨头赫伯罗特（Hapag-Lloyd）此前也建立了横跨沙特与阿曼的「陆桥」解决方案。