巴西联邦政府今日表示，东北部遭强烈豪雨袭击，其中伯南布哥州和帕拉伊巴州在过去48小时内，已造成至少6人死亡，数千人被迫疏散避难。

在伯南布哥州，首府累西腓及附近地区因暴雨引发严重洪水和土石流，已有2人罹难；邻近的奥林达亦有2人死亡，全州约1500人被迫撤离。

帕拉伊巴州同样灾情严峻，有2人丧生、约1800人疏散。受灾最严重的城市包括孔迪、州府若昂佩索阿及坎皮纳格兰德等地。

巴西东北部豪雨成灾 至少6人死亡数千人疏散。央视新闻

相关新闻：昆明长水机场多处漏水变「水舞间」 暴雨冰雹狂袭多个航班延误｜有片

巴西融合暨区域发展部指出，国家风险与灾害管理中心在暴雨高峰期间共发布22次警报。由于两州灾情严重，加上最新天气预报显示仍有降雨风险，当局已将警戒级别提升至最高。

虽然目前降雨有趋缓迹象，但部门强调今日全日仍须保持高度警戒，呼吁居民注意安全。