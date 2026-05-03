高市访越 合作确保关键矿产供应

日本首相高市早苗5月1日起先后访问越南与澳洲，她昨日在越南首都河内发表演说时宣布日本新的外交方针，着重强化重要物资供应链等经济安全保障领域，并把新的外交方针定位成修订版的所谓「自由开放的印度太平洋」（FOIP）。高市当日下午与越南总理黎明兴召开为时约50分钟的会谈。双方同意依据中东局势，就确保原油、稀土类等关键矿产的供应展开合作。越南稀土蕴藏量全球排名第6。

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高市在河内一间大学演说期间表明，为了依据国际局势变化使FOIP的愿景进化，将着重3个领域，包括「强化能源与重要物资供应链」、「共享规则」、「扩充国防领域的合作」。高市考量美国与伊朗的军事冲突，以及美国特朗普政府的关税政策等因素，提出实现FOIP的3大重点领域。

高市提出为提升人工智能（AI）竞力不可或缺的「建设可信赖的通讯基础设施」，并倡议「FOIP数码回廊构想」以支援打造海底电缆与卫星通讯等基础建设。关于持续性的经济成长，高市呼吁「基于规则，维持并扩大经济秩序」是必要的。高市也提出扩充国防合作的想法，强调「供应链仰赖海上交通要道的安全与自由航行」，将活用无偿提供防卫装备的「政府安全保障能力强化支援」（OSA），以及国防领域的「政府开发援助」（ODA）等机制。