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日本奈良5.7级地震 关西摇晃JR多线受影响

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更新时间：20:31 2026-05-02 HKT
发布时间：20:31 2026-05-02 HKT

日本当地周六傍晚6时28分（香港时间5时28分）左右，本州中南部奈良县发生黎克特制5.7级地震，日本气象厅资料显示，震源深度约70公里，关西地区多地感受到明显摇晃，JR西日本多路线受到影响，但没有传出海啸警报或重大灾情。

JR西日本京阪神地区许多路线均有列车延迟情况，包括：大阪环状线、梦咲线（ゆめ咲线，也称樱岛线）、大和路线、阪和线、关西机场线、奈良线、京都线、神户线等；部分区间，如阪和线日根野和歌山线曾暂停，至当地晚上7时许陆续恢复。有网友发布新大阪站内广播发布地震消息的情景。

大阪地铁与北大阪急行线也受到波及，地铁御堂筋线部分列车因安全确认出现延迟，其他地下铁路线影响较小。

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